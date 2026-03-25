Camila Galante y Leandro Paredes - Emilia Mernes. Foto: Instagram.

Luego del escándalo que envuelve a Leandro Paredes con Emilia Mernes, Camila Galante rompió el silencio. La esposa del jugador de la Selección eligió poner punto final a los rumores y contó su versión.

En diálogo con la periodista Paula Varela, la modelo dijo que nunca tuvo problemas con el futbolista por la cantante. “Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él”, reveló.

Camila Galante y Paredes Foto: NA

Luego, al aire de A24, Paula Varela reveló otra de las frases que le dijo Camila Galante, que desde que llegó a la Argentina padeció supuestos affaires de Paredes con otras mujeres: lo involucraron con Wanda Nara y Evangelina Anderson.

“Estaría bueno que le pregunten a Lea alguna vez”, remarcó la modelo, cansada de renegar con los supuestos romances que le adjudican a Paredes.

Emilia Mernes vs. las mujeres de la Selección

Las jugadoras y parejas vinculadas a la Selección Argentina femenina de fútbol tomaron distancia de Emilia Mernes en redes sociales, en medio de una versión que volvió a instalar rumores sobre un supuesto conflicto con el entorno de la Selección Argentina de fútbol.

Según contó Ángel de Brito este lunes en LAM, detrás de los unfollows habría existido un episodio privado relacionado con un intercambio entre la cantante y un futbolista campeón del mundo. Aunque evitó revelar el nombre del jugador, aclaró que no se trataría ni de Lionel Messi ni de Rodrigo De Paul.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

“Investigué todo lo de Emilia Mernes. ¿Por qué las botineras dejaron de seguirla? La esposa del jugador está al tanto, lo hablaron, lo superaron, pero con ella quedó marcada”, relató el conductor al aire.

En paralelo, la situación generó una fuerte repercusión en Instagram: la cuenta de Emilia recibió una ola de comentarios y algunos usuarios comenzaron a llamarla con un apodo despectivo: “Envidia Mernes”.