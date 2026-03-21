Emilia Mernes. Foto: Instagram.

La historia de Emilia Mernes es la de un crecimiento constante, construido desde la cotidianeidad familiar hasta la proyección internacional. Nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá (Entre Ríos), creció en un hogar donde la música era parte de la rutina. Sus primeros escenarios fueron la sala de su casa y los oyentes principales, su familia.

Su vínculo con la música comenzó a los 12 años, cuando su abuelo Roque, aficionado a la guitarra y la música, le regaló un instrumento. Con él, Emilia aprendió folclore y tango, géneros que permanecieron en su repertorio durante la adolescencia y sentaron las bases de su formación artística.

Emilia Mernes y su pasión por la música. Foto: Captura.

A los 13 años se incorporó a una banda independiente, versionando a referentes del rock argentino como Charly García, Gustavo Cerati, y Luis Alberto Spinetta, además de artistas femeninas de renombre como Karina “La Princesita” y Selena Quintanilla. Esta diversidad temprana contribuyó a consolidar su estilo versátil y abierto a distintos géneros.

Tras finalizar el secundario en su ciudad natal, Emilia comenzó la carrera de Literatura en la Universidad Nacional de Rosario, aunque la abandonó poco después para dedicarse por completo a la música. Comenzó a publicar covers en Instagram, lo que le permitió ganar visibilidad y generar oportunidades profesionales, conectando con productores y sellos discográficos.

El ascenso con Rombai y su consolidación como solista

El punto de inflexión en su carrera llegó a los 20 años, cuando fue elegida para integrarse a la banda de cumbia Rombai. Junto a Fer Vázquez recorrió escenarios de Latinoamérica, con presentaciones en el Luna Park y el Velódromo de Montevideo, consolidando su presencia en el circuito pop. Temas como “Cuando se pone a bailar” y “Besarte” la llevaron a los primeros rankings y le permitieron experimentar la masividad de la industria.

En 2018, Emilia decidió emprender su carrera como solista. En 2019 firmó con Sony Music Latin y WK Entertainment. Su primer sencillo, “Recalienta”, marcó su inicio en el pop urbano, seguido de colaboraciones como “No soy yo” con el rapero puertorriqueño Darell y el tema “Billion”, que proyectó un mensaje de empoderamiento femenino.

Durante 2020, mantuvo su ritmo de lanzamientos con temas como “Policía” y la colaboración “Histeriqueo” junto al dúo MYA. La pandemia la llevó a innovar en los formatos de sus videoclips, incluyendo grabaciones caseras como en “Bendición” con Alex Rose.

La era pop de Emilia: el fenómeno “.MP3″ y récords históricos

El 2023 marcó un hito en la carrera de Emilia Mernes. Su segundo álbum, .MP3, debutó con éxitos en el top 10 del Argentina Hot 100, destacándose “La_Original.mp3” junto a Tini Stoessel, que lideró las listas durante siete semanas consecutivas. Asimismo, la cantante agotó diez funciones en el Movistar Arena en menos de diez horas, récord que la consolidó como la figura argentina de pop urbano con mayor convocatoria.

El éxito internacional se reflejó en giras por Colombia, Ecuador, Perú y Europa, con sold outs en Madrid y confirmando su llegada a grandes mercados como Estados Unidos y América Latina. Las colaboraciones estratégicas con artistas como Duki (su novio), Nathy Peluso y Miranda! ampliaron su presencia en rankings globales.

Duki & Emilia durante el rodaje de "Esto recién empieza".

Emilia, una “fashion icon” con influencias dosmileras

Paralelamente a su carrera musical, Emilia desarrolló su imagen en la moda, participando en campañas de Ripley, Benetton, Nike Women, Adidas y El Corte Inglés. Fue embajadora de LOREAL Paris y participó en desfiles internacionales de Milán, París y Nueva York para marcas como Dsquared2, Stella McCartney, Coach y Carolina Herrera. También tuvo participaciones en televisión, incluyendo La Voz: El Regreso, Entrelazados en Disney+ y como jurado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Su identidad visual, con los característicos brillitos y estrellitas en los ojos, se consolidó como un sello personal replicado en redes sociales, videos y shows en vivo, marcando su etapa pop urbana y Y2K.

Photoshoot de Emilia Mernes para “Perfectas”. Foto: Instagram.

No todo es color de rosas: el conflicto con Tini Stoessel y María Becerra

Esta semana, Emilia se vio envuelta en una disputa mediática con Tini Stoessel y María Becerra. Según trascendidos, habrían existido intentos de boicot en shows y tensiones con equipos de trabajo.

El “unfollow” masivo en redes sociales entre las artistas se interpretó como una señal de distanciamiento, generando repercusiones en fanáticos y medios.

Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra. Foto: CEDOC / Revista Noticias.

Más allá de los supuestos “malos comportamientos” de Emilia con sus compañeras, el episodio refleja la competitividad y los desafíos del círculo pop argentino, donde las relaciones personales y profesionales se mezclan con la exposición mediática.