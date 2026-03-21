El rincón entrerriano que vio nacer a Emilia Mernes Foto: Redes sociales

Nogoyá, una pintoresca ciudad ubicada en el corazón de Entre Ríos, comenzó a ganar un nuevo nivel de atención nacional e internacional gracias a ser el lugar donde nació María Emilia Mernes Rueda, conocida mundialmente como Emilia Mernes, una de las artistas pop más influyentes del momento. La cantante nació en esta localidad el 29 de octubre de 1996, dentro de una familia trabajadora muy ligada a la vida cultural del pueblo.

Pero Nogoyá tiene mucho más para contar. Además de ser cuna de una estrella global, es una ciudad con identidad, tradiciones, paisajes naturales y un creciente atractivo turístico que la convierten en un destino ideal para descubrir.

Qué hacer en Nogoyá Foto: Turismo Entre Ríos

Un origen humilde que hoy inspira a miles

Emilia Mernes creció entre calles tranquilas, plazas verdes y una comunidad muy marcada por la música popular y la vida familiar. Según recuentos biográficos, fue en Nogoyá donde recibió su primera guitarra a los 12 años de manos de su abuelo Roque, un momento clave que marcó su camino artístico.

Sus primeros estudios los realizó en el Colegio del Huerto, también ubicado en la ciudad, antes de iniciar su carrera musical profesional.

Esa conexión con Nogoyá no solo forma parte de su historia: la artista la ha mencionado en diferentes entrevistas y mantiene vínculos afectivos con su familia y con la panadería de sus padres, un clásico local para los habitantes de la zona.

Nogoyá: naturaleza, historia y tradición en un solo lugar

Conocida como la Capital Provincial de la Lechería, Nogoyá integra producción, cultura y turismo de manera armónica. Ubicada a orillas del arroyo Nogoyá, su nombre significa “aguas bravas”, en referencia al comportamiento de sus cursos de agua, según la etimología popular.

Su origen se remonta al siglo XVIII y creció alrededor de una capilla que hoy es la Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Carmen, epicentro de peregrinaciones y una de las joyas del turismo religioso en Entre Ríos.

La ciudad se destaca por:

Espacios verdes y circuitos turísticos

Paseo de los Puentes

Parques urbanos

Recorridos rurales con montes de algarrobo y ñandubay

Senderismo, cabalgatas y avistaje de aves

Producción local y visitas guiadas

La zona es famosa por su producción láctea y quesera, con establecimientos que ofrecen recorridos educativos y degustaciones. También cuenta con producciones de kiwi, arándanos y nashi, productos cada vez más valorados en la región.

Patrimonio histórico y cultural

Nogoyá conserva arquitectura colonial y espacios culturales como museos, casas históricas y circuitos urbanos muy bien preservados, perfectos para quienes disfrutan de la historia y la identidad regional.

Nogoyá, Entre Ríos. Foto: X

Fiestas y eventos que enamoran

La ciudad vibra especialmente durante:

Fiesta Patronal de la Virgen del Carmen (16 de julio)

Fiesta de la Guitarra , un clásico regional

Motoencuentro y corsos

Eventos que combinan tradición, música y gastronomía, reuniendo residentes y visitantes año tras año.

Nogoyá en el centro del mapa gracias a Emilia Mernes

El éxito internacional de Emilia ha generado un renovado interés en Nogoyá. Cada vez más fans visitan la localidad para conocer sus lugares emblemáticos, recorrer sus calles y recorrer el entorno natural que acompañó los primeros pasos de la artista.

Además, Nogoyá impulsa un crecimiento urbanístico y cultural constante, con programas municipales en deporte, producción, cultura y turismo, que fortalecen su atractivo como ciudad pujante y en expansión.

Emilia Mernes en Nogoya. Foto: Instagram

Un destino que combina raíces, naturaleza y proyección

Nogoyá es un punto donde convergen historia, identidad y talento. La ciudad no solo vio nacer a una de las figuras musicales más influyentes del país, sino que también ofrece un abanico de experiencias turísticas que enamoran a todo aquel que la visita.

Si buscás un lugar para inspirarte, relajarte o simplemente descubrir un rincón auténtico de Entre Ríos, Nogoyá te espera.

Cómo llegar a Nogoyá