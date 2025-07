Opens in new window

Johnny Depp eligió al mejor actor de todos los tiempos: “Lo que me fascina de él es su mente”

El también músico no dudó en destacar a una de las figuras de Hollywood como la mejor del último siglo. Su admiración traspasó la pantalla.

Johnny Depp, actor, NA

Johnny Depp tiene una larguísima carrera con personajes complejos, sensibles, graciosos, magnéticos e incluso muy oscuros. Aunque sabe muy bien cómo componer una historia, insiste en que no es el mejor del mundo.

De hecho, el actor de “Piratas del Caribe” no dudó en destacar a otra figura legendaria del espectáculo y asegurar que se trata de un referente, a quien admira por su talento, pero aún más por su razonamiento y su forma de ser.

Johnny Depp

En una entrevista exclusiva con el sitio de cine IMDb, Depp aseguró que su modelo a seguir es Marlon Brando. “Es quizás el mejor actor de los últimos dos siglos. Pero su mente es mucho más importante que la actuación. Su forma de ver las cosas, su forma de no juzgarlas, su forma de evaluarlas...”, reflexionó el actor.

En su declaración, comparó a Brando con la astucia y la lucidez intelectual de figuras tales como Stephen Hawking e insistió en que, además de ser un gran actor, lo valora muchísimo más por su inteligencia.

“Solo se me ocurren un par de actores de los que me fascinaría saber qué piensan; Marlon Brando es uno de ellos. Obviamente, es un actor increíble, posiblemente el mejor, pero lo que me fascina de él es su mente y sus pensamientos”, remarcó el actor que encarnó al “Joven Manos de Tijeras”.

Johnny Depp y Marlon Brando Foto: IMDb

De hecho, contó que fue Marlon Brando quien le aconsejó que se alejara del cine y dedicara tiempo para estudiar otras cosas: “Él me dijo ‘Tómate un año sabático. Sigue adelante. Estudia Shakespeare’, pienso en ello desde entonces…”

¿En qué película se conocieron Johnny Depp y Marlon Brando?

Johnny Depp y Marlon Brando se conocieron en el año 1995 en la comedia romántica con tintes dramáticos llamada “Don Juan deMarco”, dirigida por Jeremy Leven y producida por Francis Ford Coppola.

Este film cuenta la historia de un joven que afirma ser el mismísimo Don Juan (interpretado por Depp). Su destino se cruza con el del psiquiatra Jack Mickler, encarnado por un Marlon Brando ya en la etapa final de su carrera. El doctor, a punto de jubilarse, tiene solo diez días para evaluar si el joven es un seductor legendario o simplemente un paciente perdido en su imaginación.

Johnny Depp y Marlon Brando Foto: IMDb

La conexión entre Depp y Brando comenzó antes del rodaje. “Marlon y yo nos conocimos por teléfono porque quería hacer Don Juan DeMarco con él. Hablamos durante tres horas; yo estaba en Nueva York y él en Los Ángeles”, recordó Depp en la entrevista.

Si bien no es de las películas más comentadas de ambos actores, se encuentra disponible en Apple TV+ y para muchos, es considerada como una joyita del cine clásico de los ‘90.