Johnny Depp en la Argentina: todas películas del actor que podés ver en Disney+

La visita del famoso intérprete invita a recorrer sus papeles más icónicos, desde Jack Sparrow hasta el Sombrerero Loco.

Modigliani, Tres Días en Montparnasse. Foto: PopArt Music.

Johnny Depp, el famoso actor y director estadounidense, visitó la Argentina para presentar su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”. Recorrió distintas salas del país brindando conferencias sobre su última realización cinematográfica.

“La historia de Modigliani es la de un alma que lucha por sobrevivir a su propio fuego creativo”, reveló el reconocido intérprete acerca del largometraje. La carrera del actor parece pesar sobre las palabras respecto de la obra, ya que su recorrido refleja una vida dedicada al séptimo arte.

Muchas de sus películas pueden verse en Disney+, la plataforma de streaming de la compañía de entretenimiento y comunicación más grande del mundo.

Johnny Depp. Foto: Instagram @johnnydepp

El joven manos de tijera

El joven manos de tijera es una película lanzada en 1990 y dirigida por Tim Burton, donde Johnny Depp tiene un papel protagónico. Cuenta la historia de Edward, la creación incompleta de un inventor que muere antes de terminarlo, y sus dificultades para adaptarse a la vida en sociedad.

La película inaugura la “obsesión” de Burton con Depp. El actor estadounidense será una constante en la filmografía del director californiano. El tándem se repetirá ocho veces en total.

Joven Manos de Tijera. Fuente: X

Ed Wood

Ed Wood es una comedia que cuenta la vida del director homónimo de cine bizarro. La película tiene la particularidad de ser rodada en blanco y negro, por decisión personal de Tim Burton.

Johnny Depp encarnó el papel protagónico y su actuación le valió la candidatura al Globo de Oro. Su personalidad es retratada con alegría, simpatía e ilusión.

Lo cierto es que la película tuvo una pobre recepción en taquilla. Sin embargo, muchos críticos la consideran una de las mejores obras del realizador, en conjunto con El joven manos de tijera y Big Fish.

El actor estadounidense en Ed Wood Foto: @TheCinesthetic

Desde el infierno

En 2001 participó en la adaptación cinematográfica del cómic de Alan Moore Desde el infierno. Johnny Depp y Heather Graham fueron los protagonistas de esta historia en la que Frederick G. Abberline es el encargado de investigar los misteriosos y horrendos asesinatos de prostitutas en Londres.

La película está basada en la vida de Jack El Destripador, al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio de Whitechapel en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución.

El actor estadounidense en From Hell Foto: @GAltringham

Piratas del Caribe

La saga de películas cuenta la historia del pirata Jack Sparrow. Probablemente sea la obra que catapultó a Depp al estrellato. La franquicia está inspirada en mitos y leyendas de los mares, como los del pirata Davy Jones. Además, incluye personajes de distintas mitologías como Poseidón, Calipso y Kraken.

Cuenta con 5 películas, publicadas a lo largo de 15 años, todas disponibles en Disney+.

Johnny Depp en Piratas del Caribe

Alicia en el País de las Maravillas/Alicia a través del espejo

Johnny Depp -que personifica al Sombrerero Loco-, y Tim Burton se volvieron a encontrar en la adaptación cinematográfica de las novelas de Lewis Carroll.

Allí, la estética gótica y surrealista del director se haría presente de manera inequívoca y su actor estrella estaría presente para cumplir con sus indicaciones.

El actor estadounidense en Alicia en el País de las Maravillas Foto: @johnnydeppfiles

El Llanero Solitario

Dirigida por Gore Verbinski, el mismo de las primeras de Piratas del Caribe, El Llanero Solitario es un western moderno basado en la serie televisiva distribuida por Disney.

El actor estadounidense en El Llanero Solitario Foto: @SebastianMDFRK

En una feria de 1933 en San Francisco, un niño llamado Will, a quien le fascina la leyenda de El Llanero Solitario, encuentra un maniquí que resulta ser un verdadero indio comanche llamado Toro, que procede a contarle sus vivencias con El Llanero Solitario.