“La mata su ego”: Verónica Lozano habló de su enojo tras la foto viral de Wanda Nara y Johnny Depp

La visita del actor de Hollywood generó discordia entre dos conductoras muy importantes de Telefe. Qué pasó.

Vero Lozano y Wanda Nara. Foto: Instagram.

La visita de Johnny Depp a la Argentina causo furor, pero también generó un problema entre dos conductoras importantes de Telefe. Antes de que el icónico actor brinde la primera entrevista en el país con Vero Lozano, se viralizó una imagen del encuentro entre Depp y Wanda Nara.

Según trascendió, esta situación enfureció a la conductora de Cortá por Lozano y rompió el silencio en las últimas horas.

En diálogo con LAM, Ángel de Brito le preguntó si estaba enojada con Wanda Nara por lo de la foto y ella no dudó en responder: “Yo me enteré cuando terminó el programa. No me gustó la forma. Todos queremos sacarnos fotos con Johnny Depp, olvidate. Todos cartoneamos a Johnny. Lo que me pareció es que fue como desatinado el timing”.

Luego, agregó: “Si una compañera está haciendo una entrevista, ya sea a Johnny u otra persona, esperas a que la nota salga al aire y después la posteas, y en tal caso podés poner ‘Gracias Vero, gracias Cortá por Lozano’”.

“Me parece que a ella la mata la ansiedad. No lo hace de mala. La mata como su ego. El tema era con Mauro”, agregó la conductora.

La foto de Wanda Nara y Johnny Depp que generó polémica con Vero Lozano. Foto: Redes

Para finalizar el tema, Vero Lozano aclaró que Wanda Nara le envió un mensaje para aclarar las cosas: “Me mandó un mensaje y quedó todo bien. Me dijo que me felicitaba, que le había gustado la nota. Que más allá del runrún, ella lo admiraba a Johnny, y eso, básicamente”.

La tajante decisión de Mauro Icardi tras la foto

Mauro Icardi, quien pasó algunos días en Buenos Aires al mismo tiempo que el actor, no habría recibido del mejor modo ese encuentro.

En ese contexto, el jugador del Galatasaray dejó de seguir a la estrella de Piratas del Caribe y Cry baby en Instagram tras la publicación de la foto viral.

Mauro Icardi dejó de seguir a Johnny Depp. Foto: Instagram.

Este gesto fue interpretado como una muestra de enojo ante la inesperada cercanía entre Wanda Nara y Depp.