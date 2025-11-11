La foto del encuentro entre Wanda Nara y Johnny Depp desató la furia de Mauro Icardi: la drástica decisión que tomó el futbolista

El actor estadounidense se encuentra en Argentina y la “Bad Bitch” no dudó en mostrarse con él, lo que desató el enojo del delantero.

Wanda Nara y Johnny Depp Foto: Redes

La visita de Johnny Deep revolucionó al mundo de la farándula y Wanda Nara no fue la excepción, la “Bad Bitch” sacó a relucir nuevamente el culebrón turco - nacional denominado como “Wandagate” y tuvo un particular gesto con el artista.

Previo a su extensa entrevista con Verónica Lozano, el intérprete norteamericano atravesó los pasillos de Telefe en Martínez y allí se cruzó -muy casualmente- con la mediática, quien compartió el momento en su instagram y le agradeció con un palito para su ex, Mauro Icardi, quien se había mostrado como gran admirador de Deep.

La foto que desató la furia de Icardi

“Un día casual en el canal. Johnny Depp gracias por tus amables palabras”, redactó Wanda en la plataforma junto a dos imágenes: en la primera, ambos posaron con la vista hacia la cámara y en la segunda, se fundieron en un abrazo al saludarse o despedirse.

En una hora, el posteo superó los 200 mil “Me gusta” y se hizo de comentarios como el de su mejor amigo y esteticista, Kennys Palacios, quien respondió “Muda es poco”.

La tajante decisión de Icardi tras la foto

El futbolista, que se encuentra en Buenos Aires durante la visita del actor estadounidense, no habría tomado de la mejor manera el encuentro.

En ese contexto, el jugador del Galatasaray dejó de seguir a la estrella de Piratas del Caribe y Cry baby en Instagram tras la publicación de la foto viral.

Este gesto fue interpretado como una muestra de enojo ante la inesperada cercanía entre su exesposa y el actor.