Presencia top: Johnny Deep fue a La Bombonera para ver el partido entre Boca Juniors y Tigre

Al igual que la cantante británica Dua Lipa en el Superclásico, el protagonista de “El Joven Manos de Tijeras” y “Piratas del Caribe” fue visto en uno de los palcos del estadio Alberto J. Armando. Mirá las imágenes.

Johnny Deep presente en La Bombonera para ver Boca-Tigre. Foto: X @Laimer77

El famoso actor estadounidense Johnny Deep se encuentra en la Argentina para promocionar su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”. Además de visitar varios programas, también dijo presente en La Bombonera.

El protagonista de “Charly y La Fábrica de Chocolates”; “El Joven Manos de Tijeras” y “Piratas del Caribe” fue visto en uno de los palcos de La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y Tigre, por el Torneo Clausura 2025.

¡PRESENCIA TOP EN LA BOMBONERA! Johnny Depp, listo en el palco para ver a Boca vs. Tigre. pic.twitter.com/ap8TR9lGuH — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

Al igual que la artista británica Dua Lipa, quien presenció el Superclásico desde un palco, Deep asistió al estadio con una campera verde militar, sus tradicionales anteojos y una boina gris, un llamativo look que no pasó desapercibido en La Boca.

Con la presencia top de Deep, el ‘Xeneize’ de Claudio Úbeda se quedó con los tres puntos ante ‘El Matador’ en La Bombonera para consolidarse como líder del Grupo A en la última fecha de la fase preliminar del Clausura 2025.

“Modigliani, tres días en Montparnasse”, la nueva película de Johnny Depp

La película se estrenó este jueves 13 de noviembre y sigue la historia de Modigliani, un artista italiano con ese nombre que vive días turbulentos recorriendo las calles y galerías de la ciudad. Sin embargo, el conflicto llega cuando se enfrenta a un famoso coleccionista.

El elenco está formado por icónicos artistas como: Al Pacino, Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Antonia Desplat, Bruno Gouery y Luisa Ranieri. Según contó el propio Depp, “la historia de Modigliani es la de un alma que lucha por sobrevivir a su propio fuego creativo”.