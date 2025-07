Opens in new window

La historia de la perra que sale en las visuales de Oasis en su regreso: el rescate de Liam Gallagher que se volvió viral

Los hermanos Gallagher volvieron al ruedo después de 16 años y los fanáticos inundaron las redes sociales de imágenes y videos. Sin embargo, una visual en particular llamó la atención.

La historia de Buttons, la perra de Liam Gallagher Foto: Instagram @Liamgallagher

Después de 16 años desde su separación, Oasis regresó a los escenarios, y lo hizo a lo grande. Los hermanos Gallagher ofrecieron dos conciertos inolvidables en Cardiff que conmovieron a los fanáticos con este épico reencuentro, dejando momentos entrañables. Además, las espectaculares visuales y juego de luces fueron todo lo que cautivó a los asistentes.

Pero algo llamó la atención: un video de una pequeña perrita que se pasea por el escenario y que se convirtió pronto en el ícono de una de las canciones del grupo británico.

La historia de Buttons, la perra de Liam Gallagher Foto: Instagram @Liamgallagher

Estamos hablando de Buttons, la inesperada estrella de las visuales de “Roll With It”. En este clásico, las pantallas se iluminaron con luces psicodélicas y con el rostro de una perrita rodeada de botones de colores. La elección de este animal no fue al azar, sino que es, nada menos, que la perra de Liam Gallagher.

Liam adoptó a Buttons en 2023 y desde entonces son inseparables, tanto, que ahora se convirtió en una gran compañía para él dentro y fuera del show. Su historia es algo curiosa, ya que, en un principio, nadie la quería “por fea”, pero ahora, es la más adorada de internet.

De la selva de Tailandia a los escenarios del Reino Unido: como fue la adopción de Buttons, la perra de Liam Gallagher

La historia de Buttons dio vuelta al mundo, ya que es insólita y conmovedora. Fue rescatada en la selva tailandesa por Niall Harbison, un cuidador de animales y fundador del santuario Happy Doggo, dedicado al rescate de perros en situación de abandono.

Harbison compartió la historia en su cuenta de X, explicando que cuando puso a Buttons en adopción, no recibió prácticamente solicitudes de adopción, debido a que, supuestamente “no era suficientemente linda” para tener un hogar.

La historia de Buttons, la perra de Liam Gallagher Foto: Instagram @Liamgallagher

Sin embargo, su vida cambió cuando el refugio recibió el esperado formulario preguntando por Buttons. La solicitud estaba a nombre de “Liam Gallagher” y su ocupación era “cantante y compositor”. En principio, Niall pensó que se trataba de una broma de mal gusto, hasta que decidió contactarlo y realizo una videollamada: efectivamente, Liam y su pareja, Debbie Gwyther, habían preguntado por la perra y tenían intenciones de llevársela a Inglaterra.

Luego de esa sorpresa, el vocalista de Oasis no solamente se mostró genuinamente interesado en la perrita, sino que además voló casi 9500 kilómetros para ir a buscarla. Desde entonces, comparte su vida junto a ella en las redes sociales y se volvió tan central que hasta le dio un papel muy importante en su show.

“Rescatar a Buttons ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Ella trae tanta felicidad a nuestras vidas y a todas las personas que conoce. Recomiendo encarecidamente adoptar un perro sin hogar”, aseguró Liam al recibir el premio Strike the Right Chord for Animals de PETA.

La historia de Buttons, la perra de Liam Gallagher Foto: Instagram @Liamgallagher

Pero la historia no termina ahí, ya que además de adoptar a Buttons, Liam Gallagher ha apoyado activamente el refugio Happy Doggo. Harbison reveló que el cantante donó un globo terráqueo gigante —usado en la escenografía de su última gira— para recaudar fondos en favor del santuario y que, además, envía donaciones anuales al refugio.

La inclusión de Buttons en las visuales de los conciertos de Oasis son más que una simple anécdota, esconde una historia detrás, llena de amor y felicidad para Liam.