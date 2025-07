Opens in new window

Una bomba: se filtró el audio de la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina

Fernanda Iglesias compartió en su Instagram el audio de la mujer contando detalles sobre el encuentro íntimo con el exfutbolista.

Diego Latorre le habría sido infiel a Yanina. Foto: Instagram.

Fernanda Iglesias publicó un audio en su perfil de Instagram ventilando una supuesta infidelidad de Diego Latorre. Todo sucedió después de haber recibido un audio de la mujer en cuestión, quien le dijo que se había encontrado con el exfutbolista en un hotel.

Sin embargo, lo que provocó más escándalo fue el llamado del esposo de Yanina Latorre para preguntarle cuánto sabía sobre ese encuentro.

Las historias de Fernanda Iglesias contra Diego Latorre. Foto: Instagram.

“¿Cómo estás?, te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo, tengo 56 años. Soy lo más sano que hay. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año. No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un par de años. Divino. No nos habíamos visto más. Nos encontramos para recordar todos estos momentos. Una cosa linda. Me da miedo porque esta gente no sé... no estoy acostumbrada a todo eso”, dice la mujer que habría tenido un encuentro con Diego Latorre.

El audio de la supuesta infidelidad de Diego Latorre. Video: Instagram/ferigleok

Luego, Fernanda Iglesias contó que la cita habría sido en un hotel reconocido de la Avenida del Libertador, y dijo que por ahora no mostrará las fotos de la persona con la que Diego le habría sido infiel a Yanina.

Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias

Este martes, en su programa Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre arremetió sin filtros contra Fernanda Iglesias. Todo empezó porque Iglesias difundió un audio de una mujer que aseguraba haber tenido un encuentro íntimo con Diego Latorre, esposo de la conductora.

En ese sentido, la conductora aprovechó su programa y destrozó a la periodista por intentar ensuciar su nombre. “Esto te grafica. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron, te desestabiliza. Tenés un problema con el cuerno y pensás que a mí me pasa lo mismo, pero me chupa tres huevos. Seguí buscando algo para lastimarme”, expresó Yanina Latorre.

“Sos tan mediocre que vos misma contás públicamente que extorsionás y amenazás. En vez de defender con tu verdad le buscás mierda a Diego porque yo estoy acá y vos estás en tu casa mirándome. No llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia porque maltratabas trabajadores. Sos mala mina”, arremetió.

“¿Por qué no hacés algo que me lastime? ¿Qué carajo le buscás mierda a Diego? Yo tengo una familia, que es lo que vos no tenés”, le cuestionó Yanina.