Los chats que comprometen al nuevo novio de Wanda Nara con una recordada ex Gran Hermano: “Que esté atenta”

Los reveladores mensajes de Martín Migueles indican que él se estaría intercambiando mensajes con su ex mientras está en pareja con la conductora. Los detalles.

Wanda Nara junto a Martín Migueles. Foto: NA

Wanda Nara continúa envuelta en escándalos sentimentales, luego de que se filtraran supuestos chats de su nueva pareja, Martín Migueles, con otra mujer del medio. La información se dio a conocer el viernes en Sálvese Quien Pueda (SQP), donde Yanina Latorre aseguró que el empresario retomó contacto con una exnovia mientras mantenía su relación con la conductora de MasterChef Celebrity.

El conflicto estalló a pocas horas de que Nara celebrara seis meses de noviazgo a través de sus redes sociales, aunque luego decidió borrar los posteos. Y, según el relato de la conductora de chimentos, el empresario habría enviado mensajes y audios a su ex novia mientras se encontraba con ella. “No sexuales, pero para verse y tomar un café”, detalló Yanina.

Wanda Nara junto a Martín Migueles. Foto: NA

En este sentido, también explicó que el vínculo entre Migueles y Claudia Ciardone, ex Gran Hermano, se había dado hace aproximadamente un año y medio, durante un período en el que él mantenía varias relaciones en simultáneo. “Ella lo dejó cuando se dio cuenta de que salía con todas, lo bloqueó de todos lados y ahora él pidió que lo desbloquearan”, aseguró.

Entre los textos que se escucharon en el programa, Migueles insistía en un reencuentro: “¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte”. La respuesta de Claudia fue muy cautelosa, ya que le avisó que quedaba “muy expuesto” por su relación con Wanda y le pidió que “no se arriesgue”. Sin embargo, él le pasó la dirección de su casa.

Wanda Nara en MasterChef. Foto: X

Claudia Ciardone confirmó el contacto con el novio de Wanda Nara y lanzó una advertencia

Minutos después, Latorre reveló que la modelo, que hoy está alejada del medio, confirmó públicamente que Migueles volvió a contactarla hace aproximadamente un mes, cuando ya estaba en pareja con Wanda Nara.

En un móvil, fue la misma Ciardone la que explicó que su relación con Migueles duró tres meses y comenzó en el gimnasio de Nordelta. El vínculo terminó abruptamente cuando fue increpada por dos mujeres en el mismo lugar y descubrió que él mantenía varias relaciones al mismo tiempo.

Yo le pedí que no me meta en problemas porque estoy muy bien en pareja. Que esto salga a mí no me suma”, insistió Claudia para intentar despegarse del escándalo mediático. Sin embargo, remarcó que el novio de Nara no solamente la invitó a tomar un café, sino que además reaccionó a todas sus publicaciones en Instagram.

Por último, lanzó una advertencia: “Que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí”. También lanzó una fuerte acusación contra Migueles al afirmar que “no tiene los papeles en regla” y que es conocido como “pirata del asfalto”.