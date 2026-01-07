Masterchef Celebrity: Wanda Nara habló sin filtro de sus exs y respondió las picantes preguntas de Yanina Latorre
La conductora se sometió a una breve entrevista por parte de la flamante participante, quien no dudó en referirse a sus antiguos romances.
La aparición de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity hace que mayor nivel de farándula y chismes en el programa de Telefe. Por esto mismo, se dio una entretenida charla con Wanda Nara mientras la participante desarrollaba una receta.
La conductora, quien tomó el lugar de Maxi López por el nacimiento de Lando, el hijo del exfutbolista, consultó a la presentadora del reality acerca de dos de sus antiguas parejas.
Lo llamativo es que se trató de una iniciativa de Wanda Nara, quien se acercó a su estación y le dijo que estaba dispuesta a que le haga cualquier pregunta, aunque ella tenía la posibilidad de responder “paso”.
Sin muchas vueltas, Yanina Latorre fue fiel a su clásico estilo y le consultó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?“. Wanda Nara fue clara en su respuesta: ”No. Te juro que no. No quedó nada. Cero".
Ante una nueva consulta, apareció el nombre de Mauro Icardi, tras la tormentosa y extensa separación que tuvieron.
“Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?“, consultó Yanina Latorre, a lo que la conductora de Masterchef Celebrity se mostró honesta: ”¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“.
De todos modos, la charla no terminó ahí y la expanelista de LAM siguió: “¿Lo ves feliz? Vos que lo conoces". Fiel a su estilo, Wanda replicó: “No, ¿vos lo ves feliz?“.
”No, yo también lo conozco un poco. Fui tu cómplice de ese vínculo. ¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia“, recordó Yanina Latorre en la charla.
La conductora recibió el mensaje con cariño, y mencionó: “Es verdad. Tuviste un lindo gesto conmigo, ¿cuánto te debo?“. Sin embargo, la participante pidió únicamente ser desbloqueada de su cuenta de Instagram.
Para finalizar, se refirieron al Wandagate, que representó un salto en la carrera de ambas. Wanda consultó: "¿Quién le debe más a quién? ¿Vos a mí o yo a vos?“. Honesta, la conductora de SQP contestó: ”Creo que es mutuo. Vos ayudaste bastante en mi carrera, mirá lo que te digo eh. Graben esto, guárdenlo”.