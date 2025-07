Opens in new window

Violento robo a Daniel Gómez Rinaldi en Recoleta: un delincuente lo apuñaló en la pierna

El periodista sufrió el triste momento este viernes a la mañana, cuando subía al colectivo para dirigirse a uno de sus trabajos.

Daniel Gómez Rinaldi Foto: NA

Daniel Gómez Rinaldi fue víctima de un violento robo en Recoleta mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo, alrededor de las 5 de la mañana de este viernes, y describió el calvario que vivió.

El periodista de espectáculos, en diálogo con Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, contó entre lágrimas la triste razón de su ausencia en la radio: “Paro el colectivo y, cuando estoy subiendo el primer escalón, me arrancan el teléfono en la mano porque yo, mientras estoy en la parada, voy leyendo para ponerme al día”.

Daniel Gómez Rinaldi relató el violento robo que sufrió en Recoleta. Video: NA - Gentileza Radio Rivadavia.

“Sale corriendo por Talcahuano y yo decido correr atrás de él y gritarle que me devuelva el celular. Él tira su bolso, pensando que yo me voy a quedar con su bolso, yo me imaginaba que el celular lo tenía en la mano”, describió, mientras que dijo que, durante la persecución, el delincuente se metió por una calle y lo perdió de vista.

Al darse cuenta de que se había metido dentro de un container de basura para esconderse, Rinaldi decidió encarar al hombre, enfrentándose a una oscura situación que puso en riesgo su vida: “Abro la puerta del container y lo veo ahí y le digo ‘devolveme el celular que lo necesito para trabajar’. Entonces él sale despacio y empiezo a agarrarlo del buzo que tenía puesto, a zamarrearlo y él saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna y después otro y como yo ya no podía más, porque venía muy cansado, muy agitado, decidí soltarlo porque yo pensé ‘¿El próximo cuchillo donde va a pegar ahora?’, me quedé gritando a la policía y a los dos minutos vino”.

Daniel Gómez Rinaldi Foto: Instagram

Con los efectivos policiales asistiéndolo, le recomendaron llamar al celular en caso de encontrarlo dentro del container de basura donde se escondió el delincuente: “Entonces la policía empezó a llamar y siente en el teléfono que estaba llamando y después se acercó el subcomisario Cáceres para atenderme las policías, los oficiales, y llamaron al SAME., porque a mí me dolía la pierna”.

El periodista recuperó su celular y herramienta de trabajo tras el violento episodio que vivió durante las primeras horas de la mañana y sobre la herida de arma blanca, especificó: “Es como un puntazo, era como un cuchillo de metal, arriba en el muslo, y entonces el SAME llegó a la ambulancia, me subieron, me revisaron, me hicieron como una limpieza y me preguntaron si yo quería ir a otro lugar. En la guardia me revisaron y me pusieron venda, y me llevaron a la comisaría a declarar”.