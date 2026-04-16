Operativo cerrojo en Lanús. Foto: captura video.

El Centro de Monitoreo de Lanús fue clave en un operativo cerrojo que permitió la detención de dos personas tras una intensa persecución vehicular en el distrito.

Según informaron desde el área de Seguridad, el procedimiento se desarrolló en tiempo real gracias al trabajo coordinado entre los operadores del centro de monitoreo y las fuerzas de seguridad. Las cámaras municipales de videovigilancia resultaron determinantes para seguir el recorrido del vehículo involucrado y guiar a los móviles en la zona.

La secuencia comenzó cuando se detectó una situación sospechosa, lo que activó un seguimiento inmediato a través del sistema de cámaras. A partir de allí, se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar el vehículo y concretar la aprehensión de dos sospechosos, uno de ellos con pedido de captura activo de 2024 por lesiones, abuso de armas y extorsión.

En el auto hallaron elementos como precintos, barbijos, guantes, sogas, ropa oscura y hasta una réplica de arma.

Operativo cerrojo en Lanús. Foto: captura video.

Recuperan una camioneta robada gracias a la intervención del Centro de Monitoreo y personal policial de Lanús

Un importante operativo de seguridad permitió recuperar una camioneta marca Volkswagen Amarok, dominio AE575HE, que había sido robada en la localidad de Banfield. El procedimiento se activó rápidamente tras la denuncia y contó con la intervención del Centro de Monitoreo y personal policial de Lanús y el trabajo articulado con el Municipio de Lomas de Zamora.

El trabajo coordinado entre el personal en calle y el sistema de videovigilancia permitió reconstruir el recorrido del rodado en pocos minutos.

Robo en Banfield.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la calle Alvear al 1400. A partir de ese momento, la Secretaría de Seguridad inició un operativo de rastreo para dar con el vehículo.

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, se logró establecer que el último avistamiento de la camioneta fue en la intersección de Tucumán y Uriarte. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron hacia el lugar y comenzaron un rastrillaje en distintas zonas donde habitualmente se abandonan vehículos robados. Finalmente, el rodado fue hallado en la calle Sáenz Peña al 36, estacionado y sin ocupantes.

Seguridad Lomas. Foto: prensa

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) aseguraron la zona y resguardaron la camioneta.

El vehículo fue recuperado sin daños visibles, mientras que continúa la investigación para dar con los responsables del robo.