Wanda Nara filtró stickers de WhatsApp de Mauro Icardi y generó una ola de indignación en redes sociales

La mediática volvió a burlarse de su ex marido luego de que él pusiera el nombre de los hijos de la China Suárez en sus botines. La polémica volvió a desatarse.

Wanda Nara. Foto Instagram @wanda_nara

Wanda Nara sigue generando polémica en las redes sociales. Luego de haber acusado de mal padre a Mauro Icardi por poner las iniciales de los nombres de los tres hijos de la China Suárez en sus botines nuevos, justo debajo de sus hijas Francesca e Isabella, decidió redoblar la apuesta y se desquitó en su canal de WhatsApp.

Allí, en su canal de difusión, Wanda le mostró a sus seguidores todos los stickers que tiene del jugador del Galatasay, varios de ellos en tono de burla y demasiado polémicos. A los minutos, las capturas no tardaron en hacerse virales y quedó totalmente en evidencia de que no puede soltar al deportista, pese a que ella aseguró en la revista “¡Hola!” que esa etapa ya está superada.

Wanda Nara compartió todos sus stickers de Mauro Icardi Foto: Captura

“A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años intenté recuperar la confianza en él, pero no pude”, había dicho hace tan solo unos días.

Wanda y Mauro se separaron hace 10 meses y, para muchos internautas, ella no puede superar que él haya formado pareja con la China Suárez y que su relación con L-Gante no haya prosperado. “Te da bronca que esté completamente enamorado de la China, su amor platónico”, fue uno de los comentarios más repetidos en las redes sociales.

Wanda Nara en Masterchef Foto: Telefe.

Qué había dicho Wanda Nara a 10 meses de separarse de Icardi

En diálogo con la revista “¡Hola!”, Wanda Nara aseguró que ella lo había dado todo por la familia que habían formado con el jugador de fútbol y remarcó además que ella ya ha cruzado la línea. Sin embargo, los gestos en su WhatsApp dicen lo contrario.

“No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me hubiera quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”, disparó la conductora de Masterchef.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA

Al ser consultada sobre la posibilidad de tener una buena relación con Mauro, Wanda fue contundente y realista con sus palabras: “Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados”.

Luego al ver que Mauro puso las iniciales de los nombres de los hijos de su nueva pareja en sus botines, disparó: “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos de manera urgente y alimentos es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer”.