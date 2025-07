Opens in new window

Mauro Icardi le respondió a la vedette uruguaya que filtró un supuesto video íntimo suyo: qué dijo

Lejos de esquivar las balas, el futbolista salió con los tacones de punta y le respondió a Natacha Rey. Qué dijo.

Mauro Icardi y Natacha Rey. Foto: Instagram.

Mauro Icardi se cansó de las acusaciones de infidelidad hacia la China Suárez y salió a desmentir a Natasha Rey, la vedette uruguaya que compartió un supuesto video íntimo de él y una conversación que mantuvieron semanas atrás.

Lejos de mostrarse afectado por la situación, el futbolista publicó una imagen de él disfrutando de un desayuno en un barco navegando por las aguas celestes de Turquía y escribió: “Buenos días, Estambul”.

Minutos después, el futbolista se manifestó con respecto a la reciente filtración de “su video” y, sin negar ni aclarar, le contestó a quienes lo criticaron.

La historia de Mauro Icardi. Foto: Instagram.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean más competentes… no baratitos”, escribió junto a una imagen de él en un partido en el Old Trafford de Manchester.

Wanda Nara contó el verdadero motivo de la separación con Mauro Icardi: “No me arrepiento”

En medio de las disputas judiciales con Mauro Icardi, Wanda Nara viajó al Cerro Bayo con sus hijos y dio una nota y una superproducción en la nieve, en donde habló de su relación con el jugador de fútbol, revelando los verdaderos motivos por los cuales tomó la decisión de cortar la relación.

En diálogo con la revista “¡Hola!”, la conductora resaltó: “A él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años intenté recuperar la confianza en él, pero no pude”, se lamentó.

Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Instagram.

“No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me hubiera quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio”, explicó la conductora de Masterchef.

Al ser consultada sobre la posibilidad de tener una buena relación con Mauro, Wanda fue contundente y realista con sus palabras: “Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados”.

“Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir, pero si la separación no la trabajás con alguien o no te das el tiempo para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza”, subrayó la mediática.