La nueva vida de la China Suárez en Turquía: revelaron los planes que tiene con Icardi a largo plazo

La actriz está asentada en Europa para acompañar al futbolista del Galatasaray. Por el momento, no tendría intenciones de regresar a la Argentina.

China Suárez y Mauro Icardi en las costas de Estambul. Foto: Instagram.

La vida de la China Suárez cambió mucho desde que vive un intenso romance con Mauro Icardi, en medio del fuerte escándalo que se desató con Wanda Nara. Asentada en Turquía, se conocieron los planes que tiene para su vida la actriz, que actualmente está muy alejada de Argentina.

Pía Shaw explicó en “A la Barbarossa”, el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, que tiene grandes proyectos de vida junto al futbolista, que espera regresar a las canchas para jugar con el Galatasaray.

China Suárez y Mauro Icardi. Foto: Instagram

La periodista explicó: “Hasta el momento la China no tiene pensado volver a la Argentina, no hay nada que la ate, que ya no sea lo laboral, lo que pueda hacer a la distancia lo va a hacer”.

Estas versiones habían surgido por parte de Karina Iavícoli de “Intrusos”, que también había señalado las intenciones de la China Suárez de trasladarse de manera definitiva a Turquía.

La China Suárez pasa sus días en Turquía junto a Mauro Icardi Foto: Instagram @sangrejaponesa

“La idea es quedarse con su pareja, realmente formar una familia, apostar a esta relación. Por eso tendrían pensado mudarse, contaba Karina, una nueva casa, que es lo que van a tener”, indicó Shaw sobre los planes que tiene la actriz.

Claro que esto incluiría a sus hijos, que actualmente viven en Argentina con sus padres, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

La hija de la China Suárez y Nicolás Cabré empezará las clases en Turquía

Justamente, Iavícoli indicó previamente que Rufina Cabré comenzaría el colegio en Turquía, ya que actualmente están terminando las vacaciones en Europa.

Rufina Cabré, China Suárez y Mauro Icardi Foto: Instagram

“La hija de Nicolás y de la China Suárez, finalmente se va a quedar en Estambul, el 8 de agosto comienza las clases, que ya está anotada en un colegio de doble escolaridad de allá”, explicó la periodista acerca del traslado de la niña.

Y agregó sobre el caso de los hijos que tienen en común con Vicuña: “Amancio y su hermana Magnolia sí van a volver a la Argentina, porque su papá Benjamín Vicuña está acá. La idea serían que estén 15 días con ella allá y 15 días con él acá”.