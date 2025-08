Opens in new window

Tini Stoessel adelantó su nuevo tema con un guiño a De Paul: “Quiero volver a empezar”

La cantante está retomando poco a poco su carrera luego de una larga pausa y, en medio de los rumores de compromiso con el futbolista, volvió con todo.

Tini Stoessel. Foto: Instagram

Tini Stoessel se encuentra en Miami acompañando a Rodrigo De Paul en su nueva etapa en el Inter de Miami y poco a poco, está volviendo a retomar su carrera como cantante. Además de prepararse para el estreno de su nueva serie en Disney+, anunció la fecha de su nueva canción.

Y aunque no confirme que se encuentra nuevamente de novia con el futbolista, lo cierto es que deja a su música hablar por ella. Esta vez, la cantante dio un pequeño adelanto de lo que será “De Papel”, su nuevo single y aseguró además que se estrenará el 7 de de agosto.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram/tinistoessel.

La nueva canción cuenta con un pequeño fragmento en TikTok, en donde se la puede ver a ella bailando y compartiendo la letra: “Quiero volver a empezar/Tantas veces la cagamos/Tantas veces lo arreglamos/Hoy pasó otra vez, pero esta vez no nos alejamos/ O me llamas tú o te llamo yo, esto no acabo/Nadie va a ganar en este juego”.

Pero muchos seguidores de la cantante no tomaron solamente la letra como una gran referencia a su vuelta con el futbolista, sino que además, la fecha parece estar totalmente dedicada a él.

El lanzamiento, es el próximo 7 de agosto, un jueves común y corriente, pero la realidad es que ese número representa algo más: está escrito en la camiseta que usa Rodrigo en su nuevo equipo y en la de la selección nacional.

Tini Stoessel. Foto: Instagram @tinistoessel.

En mayo, la ansiedad le ganó a Tini y aseguró que había un track que la marcó especialmente y que estaba ansiosa por compartir con sus fans: “Obvio que va a salir, la amo, se llama De Papel”, dijo en ese entonces con cierto misterio.

De Paul marca sus pasos en Miami: su charla con Scaloni

Rodrigo De Paul, además de haber recuperado el amor de Tini Stoessel después de un año y medo de separación, también es la flamante incorporación del Inter Miami. Allí, habló en conferencia de prensa y reveló la charla que tuvo con Lionel Scaloni antes de firmar por el club estadounidense.

El futbolista de 31 años, pieza clave para la Selección Argentina, contó: “Obviamente hablé con Leo Scaloni y me fue muy claro con lo que necesitaba él de mí para poder seguir siendo parte del proyecto que nos ha dado tantas alegrías”.}

Rodrigo De Paul en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“Él fue sumamente simple, entendiendo que convivimos hace muchísimos años, me dijo: ‘Yo sé lo que me podés dar dentro de la cancha, sé quién sos, lo único que voy a evaluar es lo que hacés ahí. Mientras juegues y físicamente te encuentres bien, sé la clase de jugador que sos’. Esas fueron las palabras que necesitaba para tomar la decisión”, añadió.