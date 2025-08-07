Además de la publicidad del maní, Wanda Nara habría lanzado otra indirecta a Mauro Icardi durante la campaña

Mientras promocionaba la marca en sus redes, los seguidores notaron un segundo detalle que podría reforzar la teoría de los “mensajes en clave”. Todo parece indicar que tiene un significado detrás.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Una vez más, los usuarios de redes sociales sacaron a relucir su poder de observación. Esta vez, descubrieron un detalle llamativo en la nueva campaña publicitaria de Wanda Nara para una reconocida marca de productos a base de maní. ¿Coincidencia o mensaje oculto para Mauro Icardi?

Todo comenzó cuando el influencer Nahuel Saa, conocido como “La Criti”, compartió una comparación en sus historias de Instagram: en una imagen de la campaña, Wanda aparece con una camisa blanca idéntica a la que Mauro Icardi había usado días antes en una foto publicada junto a su pareja en Turquía.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram @lacritio

El detalle no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes. Semanas atrás se filtró una conversación privada de Wanda en la que afirmaba que Mauro le enviaba mensajes en clave a través de su vestimenta, supuestamente dirigidos a ella y con significados ocultos.

Como si fuera poco, la campaña de la mediática se lanzó justo después de que la China Suárez anunciara que se había instalado definitivamente con Icardi en Estambul. La coincidencia, para muchos en redes, no sería tan casual.

Wanda Nara se burló de Mauro Icardi con una campaña publicitaria: “Orgullosamente manicera”

Tras llegar de sus lujosas vacaciones en Europa, Wanda Nara habló con la prensa y contó que entre sus proyectos había una colaboración que sorprendió a todos: con una empresa de maní. Esta propuesta no fue casual ya que llegó después de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi.

En las últimas horas, la empresaria compartió un video promocionando una marca de maní y generó gran revuelo en redes. Antes de presentar la publicidad, Wanda Nara lanzó una frase que llamó la atención: “Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo”, comentó mientras comía maní y miraba a cámara en tono de broma. La publicidad cierra con una frase que generó polémica: “Orgullosamente manicera”, expresó la mediática.

La provocadora campaña de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Como era de esperarse, varios usuarios empezaron a dejar sus comentarios en la publicidad que realizó la mediática. “Te pido un límitey que te encauces jajajaja, te amo”, “Revivió el Marketing”, “Las mujeres somos tan astutas”, ”Nunca habías hecho un contenido tan genuino. Te amo jajajaja”, “Se c... de risa jajajaja es lo más”, “Era publicitar, no humillarWan”, fueron algunas de las opiniones.