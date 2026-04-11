Lost

Lost, una de las series de televisión más famosas de los últimos años, está inspirada en la novela La invención de Morel, escrita por Adolfo Bioy Casares en 1940 y catalogada como “perfecta” por Jorge Luis Borges.

Transcurren en una isla aislada del mundo; los personajes atestiguan fenómenos inexplicables y su final sorprendió a más de un seguidor. La descripción encaja tanto para Lost, la aclamada serie de televisión creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof, como para La invención de Morel, una de las obras literarias más importantes de la literatura argentina.

El increíble vínculo entre la novela argentina y una de las series más importantes de la televisión

Lost, la serie que se inspiró en la obra de Adolfo Bioy Casares

La historia argentina comienza con la llegada de un fugitivo sin nombre a una isla aparentemente desierta. Allí, el protagonista cree encontrar refugio, pero pronto descubre escenas que desafían su comprensión del mundo: personas que aparecen y desaparecen, repiten gestos idénticos y no reaccionan a su presencia. La isla, lejos de ser un espacio seguro, se transforma en un enigma que pone en duda la percepción de la realidad.

En Lost, la serie arranca cuando un grupo de desconocidos sufren un accidente aéreo y aterrizan, de manera forzada, en una isla que parece estar deshabitada. Los personajes creen ser afortunados por haberse escapado de la muerte, pero pronto se enfrentan a hechos que no se entienden con explicaciones racionales: presencias invisibles, señales que se repiten, apariciones fugaces y acontecimientos que parecen responder a una lógica propia.

Con el paso del tiempo, la isla deja de ser un refugio y se convierte en un territorio inquietante, donde la noción de realidad, tiempo y destino empieza a resquebrajarse.

La novela argentina que inspiró Lost Foto: Wikipedia

Los parecidos estaban a la orden del día, y más de un fanático se apresuró a esbozar teorías que demostraban la vinculación entre las obras, pero nadie se esperaba la manera en la que llegó la confirmación oficial.

El guiño que confirmó la inspiración de Lost en la obra de Bioy Casares

El 28 de febrero de 2008, miles de seguidores sintonizaron sus televisores para disfrutar del quinto episodio de la cuarta temporada de una de las series más exitosas que supo ofrecer la televisión. La sorpresa invadió las casas cuando Sawyer, uno de los personajes, apareció en el sillón, bajo la cálida luz de la lámpara, leyendo un libro cuya tapa no se alcanza a dilucidar con claridad.

Pero el guiño no pasó desapercibido para los fanáticos más obsesionados, y mucho menos para los argentinos. El libro que Sawyer sostenía en sus manos era La invención de Morel, y con ese plano quedaban confirmadas las especulaciones que unían la obra argentina y la megaproducción de Hollywood.

Sawyer leyendo el libro de Bioy Casares Foto: Lostpedia

De Buenos Aires a Hollywood: el legado de Bioy Casares

La invención de Morel fue celebrada desde su publicación. Jorge Luis Borges la definió como “perfecta” en su prólogo, y la obra obtuvo el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo, su influencia se expandió al cine, la música y otras expresiones culturales, consolidando su lugar como uno de los textos más perdurables de la literatura fantástica argentina.

El fenómeno Lost le dio una nueva vida internacional. Tras la aparición del libro en la serie, la novela comenzó a circular con mayor fuerza entre lectores angloparlantes y volvió a instalarse en debates sobre ficción, tecnología y representación. Una prueba más de cómo una obra escrita en Buenos Aires en plena década del ’40 logró dialogar, décadas después, con una de las producciones televisivas más influyentes del siglo XXI.

Dónde ver Lost hoy

El cruce entre ambas obras terminó de consolidar a La invención de Morel como una referencia que trascendió la literatura y se filtró en la cultura popular global.

La serie que fue furor en la primera década de los 2000 sigue juntando fanáticos, pese a cesar su emisión en el año 2010. Actualmente, sus seis temporadas completas se pueden ver en Disney +.