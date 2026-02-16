Wanda Nara junto a Bad Bunny en La Casita. Foto: captura video.

El tercer show de Bad Bunny en el estadio River tuvo una invitada especial que desató locura entre los fanáticos. En medio de la fiesta que se genera en La Casita, Wanda Nara se robó toda la atención.

La mediática fue vista durante el hit “Tití me preguntó”, cuando Bad comenzó la segunda parte del concierto en la famosa Casita, el segundo escenario que se arma en el campo trasero para compartir con el público y sumar invitados sorpresa. Además de Wanda, también estaban Lali Espósito, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK.

Wanda Nara junto a Bad Bunny en La Casita. Video: X.

La reacción al ver a la conductora no tardó en notarse: cuando las cámaras apuntaron a Wanda Nara, el público argentino estalló de euforia y gritos y los videos no tardaron en viralizarse en redes.

Con este último show en el país, Bad Bunny vuelve a confirmar su profunda conexión con el público argentino.

Wanda Nara, Luck Ra, Lali Espósito, Nicki Nicole y Tiago PZK en el show de Bad Bunny. Foto: Instagram.

El fenómeno Bad Bunny en Argentina

Desde su llegada, Bad Bunny mantuvo un perfil bajo, alojándose en Recoleta y evitando la exposición mediática, mientras disfrutaba de la gastronomía local y seleccionaba vinos argentinos para su colección personal.

Aunque el tiempo pasó, los fans más fieles de Bad Bunny recuerdan cuando se presentó en el boliche Pinar de Rocha en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires en el 2017. Su carrera comenzaba y sus seguidores argentinos lo recuerdan con mucho cariño.

Bad Bunny, segunda fecha, estadio River. Foto: Canal 26.

Con un espectáculo que combina grandes escenarios, invitados especiales y experiencias íntimas como la Casita, Bad Bunny reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento, generando expectativa en cada concierto de su gira por Argentina.