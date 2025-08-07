Avanza la segunda jornada del juicio contra el exmarido de Julieta Prandi con varias declaraciones clave

En encargado de edificio, una amiga de la modelo y tres peritos más aportarán su testimonio en el marco de la causa. En la jornada previa, Contardi negó los cargos en su contra.

Julieta Prandi. Foto: Captura.

El juicio oral contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que es juzgado en los Tribunales de Campana por violencia y abuso sexual, continúa este jueves con la declaración de otros ocho testigos.

En la jornada de hoy se espera que testigos, de la defensa y querella, presten testimonial frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, confirmó el abogado Javier Ignacio Baños.

Para este viernes el juicio estaría llegando a la instancia final ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Julieta Prandi y Contardi

Este miércoles inició el debate oral donde se vivieron momentos de tensión y mucha angustia debido a que Contardi declaró y aseguró que las relaciones “fueron consentidas” y que la mujer “miente” ya que según su opinión tiene un “interés económico”.

De todas maneas, la calificación en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los magistrados para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

Mientras que también habló la conductora y relató el calvario vivido durante sus años de matrimonio, donde manifestó haber sufrido violencia de género y abuso sexual.

“Si me mataba me hacía un favor”

Este jueves y tras un cuarto intermedio, los jueces le cedieron la palabra a la modelo, que habló durante casi dos horas: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “No vas a cumplir más años”, fueron solo algunas de las amenazas que ella denunció.

En ese contexto, lo graficó en episodios donde la seguía hasta el trabajo, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, declaró y dijo que los abusos se dieron por varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.