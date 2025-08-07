Quién era Osvaldo Piro, el icono del tango que murió a los 88 años

El bandoneonista se formó en la música desde muy pequeño y logró ser una leyenda con el paso del tiempo. Compartió gran parte de su vida con Susana Rinaldi y tuvo a Aníbal Troilo como padrino artístico.

Osvaldo Piro. Foto: Wikipedia.

La leyenda del tango Osvaldo Piro falleció a los 88 años y el mundo de la música está de luto. La partida del bandoneonista, que se convirtió en leyenda con el paso del tiempo, conmocionó a sus fans.

Compositor, arreglador y director, el músico compartió gran parte de su vida con Susana Rinaldi, además de haber tenido a Aníbal Troilo como padrino artístico.

Según informó Cadena 3, sus restos serán velados este jueves a partir de las 17 horas en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda, en la provincia de Córdoba.

Quién era Osvaldo Piro

Osvaldo Piro nació el 1 de enero de 1937 en el barrio porteño de La Paternal y se formó en la música desde muy pequeño. Debutó a los 15 años en la orquesta de Ricardo Pedevilla y solo un año después ingresó a la orquesta de Alfredo Gobbi.

Compositor de temas como “Azul Noche” y “Octubre”, recorrió el mundo llevando el tango a lo más alto y a los lugares más impensados como Finlandia o Japón, solo por mencionar algunos países en los cuales se presentó a lo largo de su carrera. En Suecia dirigió en la Academia de Música de Estocolmo.

En la década del ’60 se enamoró de la provincia de Córdoba y decidió radicarse allí, donde compuso música para teatro y cine. Fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, entre los años 1994 y 2000, y de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, entre 2003 y 2009. Además, entre los años 2001 y 2004 condujo un programa en Radio Nacional.