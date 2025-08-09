Tiene una argentina en su elenco: la divertida serie estadounidense de detectives que arrasa en streaming

Convertida en un fenómeno global, esta comedia policial estadounidense combina casos intrigantes, humor inteligente y un elenco diverso que cautiva a millones de espectadores alrededor del mundo.

Stephanie Beatriz en Brooklyn 99. Foto: X / @iamstephbeatz.

La combinación de comedia y misterio en la televisión estadounidense encontró en Brooklyn Nine-Nine una fórmula que conquistó a miles de espectadores alrededor del mundo. Esta sitcom, que gira en torno a un equipo de detectives en una comisaría de Brooklyn, se ganó un lugar destacado en Netflix y en el corazón de la audiencia, gracias a su humor inteligente y personajes inolvidables.

Estrenada en 2013 y creada por Dan Goor y Michael Schur, Brooklyn Nine-Nine se extendió durante ocho temporadas y 153 episodios hasta su final en 2021.

La serie presenta la vida diaria y los casos de la comisaría 99, enfocándose en las relaciones personales y profesionales de sus integrantes. Allí, destacan figuras como Jake Peralta, un detective brillante pero rebelde, y su estricto capitán Raymond Holt, cuya presencia genera situaciones cómicas. No obstante, hay una integrante del elenco que tiene raíces argentinas y muy pocos lo sabían.

Brooklyn Nine-Nine. Foto: Netflix.

Más allá de los protagonistas, la serie se distingue por un elenco diverso y bien construido, donde sobresale Stephanie Beatriz, la actriz argentina que interpreta a Rosa Diaz, una detective misteriosa y fuerte que rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.

Nacida en la provincia de Neuquén, Beatriz se trasladó muy joven a Estados Unidos, donde decidió vivir para darle inicio a su carrera artística. Desde su debut en el cine independiente con la película “Short Term 12″ en el año 2013, demostró tener el talento necesario y, posteriormente, fue elegida para participar en la famosa serie de la pantalla chica.

Stephanie Beatriz en Brooklyn 99. Foto: X / @iamstephbeatz.

¿De qué trata la serie Brooklyn Nine-Nine?

Brooklyn Nine-Nine sigue las divertidas y a veces caóticas aventuras de un grupo de detectives que trabajan en la comisaría 99 de Brooklyn, Nueva York. La serie combina casos policiales con situaciones cómicas, explorando la interacción entre personajes muy distintos entre sí, desde el detective talentoso pero rebelde hasta el capitán serio.

Más allá de resolver crímenes, la ficción aborda temas como la amistad, el trabajo en equipo, la diversidad y la inclusión, siempre con un humor inteligente y fresco que conquistó a espectadores de todas las edades. Este enfoque le valió el reconocimiento de la crítica y varios premios importantes, destacándose entre ellos dos Premios Emmy, que celebraron tanto las actuaciones del elenco como la calidad de la producción. Gracias a esta combinación de elementos, Brooklyn Nine-Nine logró mantenerse vigente y relevante durante sus ocho temporadas.