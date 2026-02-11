Bad Bunny en el Super Bowl Foto: X

En el Super Bowl, Bad Bunny destacó con un espectáculo de medio tiempo de solamente 13 explosivos minutos que llenó a Estados Unidos de música, cultura y reivindicación latinoamericana masiva, en medio del debate político sobre la inmigración y las tensiones políticas con el presidente Donald Trump.

El show, realizado en el Levi’s Stadium de San Francisco, fue objeto de críticas por parte del mandatario y de otros sectores opositores, alegando a que se trataba de un espectáculo enteramente en español. Pese a esto, la actuación de Benito se centró en celebrar la identidad latina y visibilizar problemáticas culturales y sociales, con referencias explícitas a Puerto Rico y a Latinoamérica.

El concierto de medio tiempo tuvo una gran representación latina, estableciendo la escena desde el inicio con un tono cultural y político, y aunque no hizo una referencia directa a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), el cantante enfatizó que América es un continente y no un país. Además, invitó a cantar a Ricky Martin y Lady Gaga.

Durante el show, Bad Bunny interpretó canciones de su último disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año, consolidándose como el primer artista en realizar un medio tiempo de la Super Bowl exclusivamente en español, detalle que enfureció a algunos estadounidenses, ya que se trata de un número dentro de uno de los principales eventos deportivos del país.

Bad Bunny en un show que hizo historia Foto: REUTERS

“God Bless América”: una lección de geografía para Donald Trump

El momento culminante del Super Bowl que hizo estallar a Trump fue la frase “God Bless America”, seguida de la mención de todos los países del continente. Este gesto fue interpretado como una afirmación de la diversidad cultural y geográfica del continente americano más allá de Estados Unidos.

“Si hoy estoy aquí en el Super Bowl es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas”, resaltó el reguetonero totalmente en castellano, antes de culminar el show que, a pesar de no tener ni una palabra política, el mensaje simbólico fue contundente.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl LX. Foto: REUTERS

La pelea Bad Bunny-Donald Trump

Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” a EEUU para evitar redadas.

Recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

Durante el espectáculo, el mandatario arremetió contra el Conejo Malo, calificándolo como “uno de los peores de la historia”. “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!. Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, afirmó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.