Adiós a un emblema del tango argentino: de qué murió Ricardo “Chiqui” Pereyra

La confirmación del fallecimiento fue difundida por sus seres queridos a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Ricardo "Chiqui" Pereyra. Foto: Facebook / Ricardo Chiqui Pereyra.

El mundo de la música y el espectáculo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra, uno de los cantantes de tango más reconocidos de las últimas décadas.

El artista falleció a los 74 años luego de permanecer internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, donde era asistido por las graves lesiones sufridas a raíz de un accidente doméstico.

Ricardo "Chiqui" Pereyra. Foto: NA.

Oriundo de General Roca, en la provincia de Río Negro, Pereyra había sido sometido a una cirugía de urgencia tras caer desde una escalera en su vivienda. Aunque en los días posteriores se informó que su estado clínico era estable, la falta de respuestas neurológicas anticipaba un cuadro complejo que, con el correr de las horas, se tornó irreversible.

La confirmación del fallecimiento fue comunicada por su entorno más cercano a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que expresaron: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe”.

Comunicado sobre la muerte de Ricardo "Chiqui" Pereyra. Foto: Facebook / Ricardo Chiqui Pereyra.

En el mismo comunicado, la familia solicitó respeto y privacidad para atravesar el duelo, con especial cuidado hacia la esposa del cantor: “Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás”.

Nacido el 26 de junio de 1951, “Chiqui” Pereyra forjó una trayectoria sólida dentro del tango argentino desde su consagración en el programa Grandes Valores del Tango en 1978.

A lo largo de su carrera fue protagonista de ciclos emblemáticos como Botica de Tango y recibió importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Santos Vega en 2007. Su fallecimiento deja un vacío profundo en la cultura nacional y en los escenarios donde su voz fue sinónimo de tango.