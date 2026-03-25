Alberdi, el musical Foto: Kevin Melgar Prensa

“Alberdi, el musical” cuenta la historia de Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución Nacional con su libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. Suma a su historia el desarrollo del país, la disputa de unitarios y federales, el gobierno de Juan Manuel de Rosas y presenta una aparición estelar del padre de la patria, José de San Martín.

La obra de la que todos hablan fue declarada de interés cultural por Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Senado de la Nación Argentina, la Legislatura Porteña y la provincia de Santa Fe. Además, cuenta con 7 nominaciones a los premios GEA Musical, incluyendo una a mejor musical y otra a mejor musica original.

Alberdi, el musical. Créditos: Romina Muscari.

El espectáculo propone un acercamiento contemporáneo a la figura de Juan Bautista Alberdi, explorando su pensamiento, su dimensión política y su legado desde el lenguaje del teatro musical. A través de una partitura original y una puesta dinámica, la obra articula historia y escena con una mirada actual, combinando emoción, reflexión y potencia escénica para acercar al público a una figura clave en la construcción intelectual de la Argentina.

Qué significa la obra para la cultura argentina

Pablo Flores Torres, director y protagonista de la obra, sostiene: “Es una forma única de conectarse con nuestra historia y con el teatro musical. Además, funciona como puerta de entrada al género: muchos jóvenes tienen su primer acercamiento al musical con esta obra. Como dice la canción, es una “base y punto de partida”.

Alberdi, el musical. Foto: Romina Muscari

Destaca además a Petrona Rosende, quien tiene un lugar importante en la obra, por ser la primera mujer periodista de la República Argentina. Y se da la aparición estelar de un descendiente de Juan Manuel de Rosas, haciendo del controversial prócer.

Es una propuesta innovadora que combina el dinamismo del rap con los ritmos del folclore argentino para narrar la vida y legado de Juan Bautista Alberdi, figura clave en la construcción de nuestra identidad nacional. La obra recorre su trayectoria desde su llegada a Buenos Aires hasta sus últimos días, revelando el impacto de sus ideas y su aporte a la consolidación de la Argentina moderna.

Alberdi, el musical Foto: Kevin Melgar Prensa

Con un lenguaje musical actual y una puesta en escena que integra vestuario y escenografía histórica, el espectáculo conecta con el público de manera inmediata, destacando no solo a Alberdi, sino también a las personalidades que lo rodearon y marcaron el rumbo de nuestra historia.

El proceso creativo del musical fue “largo e increíble”, según Flores Torres. Quien agregó: “Trabajé casi cuatro años en el proyecto, y en los últimos dos terminé de definir el libreto y las maquetas musicales. En las letras conté con la ayuda de Fina Insúa, que aportó dinamismo, sobre todo en las partes de rap. Yo vengo de una escuela más clásica dentro del género, y su mirada fue clave para actualizar ese lenguaje. En general, fue un proceso muy orgánico que terminó dando forma a la obra actual.”

Qué se destaca de la obra

Un punto destacable de la obra es el constante honor a la patria, la forma didáctica de explicar la historia argentina y la presencia de herederos de aquellos próceres. Un día estuvieron presentes descendientes de Juan Bautista Alberdi y en la misma obra actúa un descendiente de Juan Manuel de Rosas.

Alberdi, el musical Foto: Kevin Melgar Prensa

“Aquí no hay buenos ni malos”, afirma Alberdi al comienzo en un claro guiño al público y a la no confrontación. Ideal logró al momento de poner a debatir en escena las dos visiones de país: liberalismo de Alberdi versus nacionalismo patriótico de Juan Manuel de Rosas. La canción-debate resulta en una puesta en escena espectacular en la que ambos personajes afirman que vencerán.

Además, el soundtrack completo en Spotify llegó a las 50.000 reproducciones y siguen subiendo, marcando un hito en la historia de los musicales argentinos.

Alberdi, el musical Foto: Kevin Melgar Prensa

El merch oficial de Alberdi se ve en la puerta y muchos jóvenes entran ya vestidos o esperan al final de la obra para sacarse una foto con los protagonistas que toman sus papeles sumamente en serio, sin dejar de lado su empatía y simpatía con el público.

La comparación con Hamilton

El elefante en la habitación es Hamilton, el famosísimo musical de Lin Manuel Miranda que calló la boca hasta del mismísimo Barack Obama. Sin embargo, no toman a mal la similitud y reconocen la fuerte inspiración del mismo para la obra. “La comparación fue algo muy positivo. Tuvimos apoyo directo del equipo de Hamilton: Lin-Manuel Miranda reposteó contenido nuestro y recibimos gestos muy significativos del elenco. Lo vivimos como un honor”, afirma el protagonista.

Hamilton. Crédito: Disney Latino Foto: Disney Latino

Cuando alguien le pregunta a Pablo Flores Torres por qué alguien debería ver Alberdi, responde: “Porque es una forma única de conectarse con nuestra historia y con el teatro musical. Además, funciona como puerta de entrada al género: muchos jóvenes tienen su primer acercamiento al musical con esta obra. Como dice la canción, es una “base y punto de partida”.