“Harry Potter” ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno:

Serie de Harry Potter. Foto: Captura/HBO

Los fanáticos de Harry Potter tienen un motivo para celebrar. El universo mágico inicia una nueva etapa, esta vez en la televisión: este miércoles, HBO presentó el primer tráiler oficial y reveló la fecha de estreno de la serie que sigue los inicios del famoso mago.

Esta adaptación está a cargo de Dominic McLaughlin como Harry, acompañado por Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger, quienes darán vida a una nueva generación de estudiantes en Hogwarts.

Serie de Harry Potter. Foto: Captura/HBO

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La nueva serie de Harry Potter llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026. Su primera temporada tendrá ocho capítulos y estará titulada como “Harry Potter y la piedra filosofal”.

“Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal”, anunció HBO en redes sociales.

Tráiler de la serie de Harry Potter

Tráiler de la serie de Harry Potter. Video: HBO

El adelanto tiene casi dos minutos y reconstruye con detalle el origen del joven mago. El clip recorre lugares históricos de la saga, como la casa de los Dursley, los pasillos del colegio y hasta la imponente aparición de Rubeus Hagrid.

¿De qué trata la serie de Harry Potter?

La serie está basada en los siete libros de J.K. Rowling, cada temporada adaptará uno de ellos, con Francesca Gardiner como showrunner y Mark Mylod (Game of Thrones) a cargo de varios episodios.

Serie de Harry Potter. Foto: Captura/HBO

Elenco de la serie Harry Potter

El reparto principal incluye a:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Alastair Stout como Ron Weasley

Arabella Stanton como Hermione Granger

John Lithgow como Albus Dumbledore

Janet McTeer como Minerva McGonagall

Paapa Essiedu como Severus Snape

Nick Frost como Rubeus Hagrid

También participan de la serie: Luke Thallon, Paul Whitehouse, Bertie Carvel, Johnny Flynn, Bel Powley, Daniel Rigby, Katherine Parkinson y Warwick Davis, entre otros.