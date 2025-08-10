Lali Espósito contó como fue su emocionante encuentro con Kylie Minogue en Buenos Aires: “Tenemos la misma energía”

Tras el regreso de Kylie Minogue a la Argentina después de 17 años, Lali compartió cómo surgió su amistad con la estrella internacional. En un encuentro en el camarín después del concierto de la cantante australiana, ambas artistas conectaron y sellaron un vínculo que ella definió como “único y especial”.

Lali Espósito y Kylie Minogue. Foto: Instagram / lali - kylieminogue.

La cantante australiana Kylie Minogue regresó a la Argentina después de 17 años y ofreció un concierto memorable ante un estadio lleno, repasando sus grandes éxitos y presentando sus nuevos temas. Entre el público estuvo Lali Espósito, quien tuvo la oportunidad de conocer a la estrella en persona en su camarín.

La coach de “La Voz Argentina” aprovechó su cuenta de TikTok para contar cómo comenzó su amistad con Kylie, sorprendiendo a sus seguidores con detalles íntimos del encuentro. “Nunca hice esto como de contar una data, pero hay muchos preguntándome cómo fue, por qué me quiso conocer y cómo se dio esta situación. Bueno, así que voy a tratar de hacerlo breve”, expresó Lali en un video para TikTok.

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue y su encuentro en Argentina. Video: TikTok / lali_oficial.

“¿Nos podemos conocer?“: el mensaje de Kylie Minogue que emocionó a Lali Espósito

La cantante reveló que todo empezó “hace mucho tiempo atrás”, cuando estaba en España y comenzó a interactuar con Kylie a través de redes sociales. “Si es una canción nueva, yo le pongo ‘la amé’. ¿Cuándo lo va a ver? ¿Cuándo lo va a leer?”, bromeó Lali. La interacción digital derivó en un intercambio de mensajes afectuosos donde Lali incluso se preocupaba por su inglés.

Cuando Kylie llegó al país, Lali le dio la bienvenida con un mensaje: “Welcome to my country. My country! ‘Bienvenida a la Argentina’”, y le expresó su intención de ir al concierto. Fue entonces cuando Kylie le preguntó: “¿Nos podemos conocer?”. Así fue que, con la ayuda del equipo de producción, Lali pudo visitar el camarín durante el show.

Lali Espósito y Kylie Minogue. Foto: Instagram / lali - kylieminogue.

El encuentro fue emotivo y cercano. “Nos abrazamos, hablamos con las manitos agarradas. Yo me sorprendí de mi propio inglés también, quiero decir. Y ella, un sol. Un sol”, rememoró Lali. Kylie elogió al público argentino y prometió seguir en contacto.

Más allá de los aspectos formales, Lali compartió un halago que le dedicó Kylie, que consideró “el halago más hermoso que te pueden decir”: “Yo siento que tenemos la misma energía”. Para Lali, ese sentimiento selló una conexión especial entre ambas artistas.

Las palabras de Lali Espósito tras conocer a Kylie Minogue. Foto: Instagram / lali - kylieminogue.

El relato de Lali terminó con una nota de humor, contando cómo fingió entender una anécdota durante la charla, aunque por dentro estaba “gritando” de emoción y nervios. “Imaginate que yo no me ría de un chiste de Kylie Minogue. ¿Qué soy?”, concluyó divertida.