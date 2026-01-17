Lali Espósito reaccionó en redes a la presentación de Javier Milei en el Festival de Jesús María:

Lali Espósito y Javier Milei. Foto: NA.

La aparición de Javier Milei en el escenario del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María no solo generó sorpresa entre los asistentes, sino que también tuvo un fuerte impacto en redes sociales. En ese contexto, Lali Espósito volvió a reaccionar públicamente y reavivó su enfrentamiento con el presidente a través de un mensaje irónico.

La escena ocurrió durante la presentación del Chaqueño Palavecino, uno de los referentes indiscutidos del folklore argentino. Milei, que asistía al evento desde la platea, terminó siendo protagonista de un momento que rápidamente se viralizó: su participación cantando junto al artista en pleno escenario.

Milei junto al Chaqueño Palavecino Foto: captura video

El mensaje de Lali que se viralizó en redes

Tras la difusión de los videos del mandatario cantando, Lali Espósito recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) y publicó un mensaje que fue leído como una alusión directa a su ya conocida frase “qué peligroso, qué triste”, utilizada anteriormente para cuestionar al Presidente.

“Qué sorpresa. Qué alegría ¡Larga vida a los festivales populares!”, fue el mensaje que la cantante compartió durante la madrugada del sábado, generando miles de reacciones y comentarios en pocas horas.

La irónica reacción de Lali Espósito tras la presentación de Milei. Foto: X / @lalioficial.

El posteo fue interpretado por muchos usuarios como un gesto cargado de ironía y se sumó a una larga lista de cruces simbólicos entre la artista y Milei, quienes mantienen posiciones abiertamente enfrentadas desde la campaña presidencial.

La participación de Milei en el festival de Jesús María

Antes de subir al escenario, Javier Milei tomó el micrófono y le dedicó unas palabras al Chaqueño Palavecino, agradeciendo la invitación y destacando la relevancia del evento cultural: “Gracias, querido Chaqueño, y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país“.

En la misma línea, el Presidente subrayó el valor simbólico del encuentro folklórico y su proyección internacional: ”Nos hace quedar bien en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones".

Milei junto al Chaqueño Palavecino Foto: captura video

El clima del espectáculo se intensificó cuando Milei, desde la platea, le hizo un pedido especial al músico: “Chaqueño, ¿te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por Córdoba? Amor salvaje”.

Tras el pedido, el Chaqueño Palavecino invitó al mandatario a subir al escenario para cantar el tema a dúo. En un primer momento, Milei intentó excusarse y expresó que “no le da el piné” y que él es un “amateur” al lado del folklorista.

Sin embargo, el músico insistió y recordó el pasado rockero del Presidente, mencionando incluso sus interpretaciones de temas de Leonardo Favio. Finalmente, Milei aceptó la invitación y se sumó al show.

El Presidente cantó el estribillo y el puente de “Amor salvaje”, recibiendo la aprobación del propio Palavecino, quien cerró el momento con una frase que despertó aplausos del público: “¡Bien! Aprobado”.