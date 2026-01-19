Lali Espósito la rompe con una película ambientada en un pueblo de la Patagonia que combina suspenso y comedia:

Lali Espósito. Foto: Instagram / lali.

Lali Espósito suma un nuevo y destacado proyecto a su recorrido en el cine con Verano Trippin, la reciente producción argentina que ya se puede ver en Prime Video y que viene despertando interés tanto a nivel local como internacional. Con una mezcla de comedia y suspenso, la película propone una historia fresca que retrata las inquietudes, riesgos y contradicciones de la juventud actual.

Luego de su paso por salas de cine y por distintos festivales internacionales, el film desembarca en la plataforma de streaming con un elenco integrado por jóvenes promesas del cine nacional y la participación especial de Espósito, quien vuelve a demostrar su versatilidad artística y su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones.

Verano Trippin, película de Lali Espósito. Foto: Prime Video.

De qué trata Verano Trippin

La historia sigue a Toni y Lena, dos amigas inseparables que viven en un pequeño pueblo de la Patagonia. Recién egresadas del secundario, ambas sienten la necesidad de romper con la monotonía del lugar y buscar nuevas experiencias lejos de su entorno habitual. Para juntar dinero y concretar ese deseo, deciden involucrarse en la venta de marihuana durante un verano atípicamente frío en la región.

Lo que comienza como una aventura impulsiva pronto se vuelve peligrosa cuando se cruzan con personajes vinculados al mundo del delito, poniendo en jaque no solo su seguridad, sino también la relación que las une. Entre situaciones cargadas de tensión y momentos de humor, la película aborda temas como la amistad, el crecimiento personal y las consecuencias de las decisiones tomadas a temprana edad.

Verano Trippin, película de Lali Espósito. Foto: Instagram @orcafilms__________

Con un tono irreverente y dinámico, Verano Trippin combina entretenimiento y reflexión, y se posiciona como una de las producciones argentinas más comentadas del año, especialmente entre el público joven.

Tráiler de Verano Trippin en Prime Video

Tráiler de Verano Trippin.

Elenco de Verano Trippin

Miranda de la Serna como Toni

Zoe Hochbaum como Lena

Lali Espósito como Dolores, “La Diabla”

Ariel Staltari como “El Pollo”

Manuel Fanego como el policía

La noticia más esperada: Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito reveló su casamiento con Pedro Rosemblat y el anuncio causó todo tipo de reacciones en el ambiente de la música y el espectáculo. La artista argentina de 34 años y el periodista de 36 se mostraron con un anillo en un posteo realizado en sus redes sociales oficiales.

“Nos casamos”, escribieron Lali y “Pepe” en el posteo colaborativo que hicieron en Instagram. Ambos están en pareja desde principios del 2024 y reafirmarán el amor a través del casamiento que por el momento, no tiene fecha confirmada.

Tanto fanáticos como figuras de la música y el espectáculo reaccionaron con efusividad frente al anuncio de Lali y Pedro Rosemblat. Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, Javier Malosetti, Lula Bertoldi y Luck Ra fueron algunos de los artistas que dejaron un comentario tras el anuncio.