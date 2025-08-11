“Unas ganas de volver con ella”: L-Gante y Tamara Báez se mostraron juntos en un video y avivaron rumores de reconciliación

Después de separarse de Wanda Nara, el cumbiero volvió a dar que hablar al mostrarse con su ex en historias de Instagram.

Tamara Báez y L-Gante. Foto: Instagram.

Luego de su separación de Wanda Nara, la vida amorosa de L-Gante se volvió una incógnita. Sin embargo, en las últimas horas, volvió a dar de qué hablar tras ser visto con dos mujeres durante el fin de semana y, horas después, compartir un enigmático mensaje en redes.

“Unas ganas de volver con ella”, escribió el cumbiero en historias de Instagram. Si bien al principio todos apuntaron a Wanda Nara, con quien se lo vio el sábado en la obra de teatro que protagonizó su madre en Villa Crespo, todo indicaría que en realidad sería un mensaje dirigido a su expareja y madre de su hija, Tamara Báez.

El posteo de L-Gante que avivó rumores de reconciliación con Tamara Báez. Foto: Instagram.

Luego de esa historia, L-Gante compartió un video en Instagram desde la misma cama junto a Tamara y su hija Jamaica.

El posteo de L-Gante que avivó rumores de reconciliación con Tamara Báez. Video: Instagram.

Luego de las historias del cumbiero que reavivaron los rumores de reconciliación con su ex, el periodista de espectáculos Fede Flowers reveló que la influencer estaría soltera.

“Me cuentan que se separaron Thiago y Tamara. Él se fue de casa hace tres días y ahora sube esto, ¿casualidad?”, comentó agregando la publicación del supuesto ex de Tamara.

El posteo que vincula nuevamente a L-Gante y Tamara Báez. Foto: Instagram.

“Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”, decía el posteo de Thiago Martínez.

L-Gante volvió a la Argentina días atrás y habló sobre su causa judicial

L-Gante volvió a la Argentina la semana pasada tras su gira por Europa y fue consultado por su vínculo con Wanda Nara ya que pasaron juntos algunos días en el Viejo Continente.

“Ni yo entiendo. Nos llevamos bien y nos entendemos. Por algo fue que no seguimos como pareja, ella hace lo suyo y yo hago lo mío y nos respetamos. Íbamos a ir a Ibiza, pero se quiso quedar en su casa haciendo esas cosas”, explicó Elián.

Sobre el video íntimo de Mauro Icardi que se filtró en los últimos días, el cantante opinó que desea “que no le pase a nadie, no se lo deseo. No sé quién habrá sido”.

Después le consultaron por los problemas con su ex, Tamara Báez, que reclama el pago de la cuota alimentaria para su hija Jamaica: “Se habla mucho, pero te puedo mostrar que tengo las cuotas al día. Lo que se busca es un aumento”.

L-Gante. Foto: Instagram/lgante_keloke

L-Gante le mostró al cronista de Puro Show los pagos que le hizo a su ex y dijo que espera llegar a una resolución lo antes posible: “Para mí es un dolor de huevos que la hagan tan larga, yo estoy tranquilo, estoy a disposición de lo que dice el juez”.

“Yo no puedo hacer nada mal porque tengo mi causa en suspenso. Falta que Tamara se reúna con su abogado porque me parece un cabeza hueca con las peticiones que hace. Me quiere prohibir que salga a trabajar”, concluyó el artista.