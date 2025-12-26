La sensual foto de Wanda Nara en la pileta con Martín Migueles: ¿con un mensaje para L-Gante?

La conductora de MasterChef posó con su nuevo novio y las redes estallaron. Sin embargo, muchos aseguraron que se trataba de un mensaje encubierto para el cantante.

Wanda Nara junto a Martín Migueles. Foto: NA

Wanda Nara volvió a encender las redes sociales con una sensual foto con su pareja, Martín Migueles, desde la pileta de su mansión en Punta del Este.

En esta ocasión, fue el propio Migueles el que compartió la foto en sus historias de Instagram, donde se los ve a ambos fundidos en un apasionado beso.

¿Un mensaje para un ex?

Pese a la repercusión que tuvo la foto, muchos usuarios de redes sociales señalaron que la foto era un mensaje encubierto para L-Gante.

Es que, recientemente, el cantante subió una foto con la que sería su nueva pareja, ambos en la pileta.

L-Gante con su nueva novia. Foto: @lgante_keloke

Con un filtro, el músico posó con su nueva conquista, quien se mostró con una lata en mano y una bikini blanca con tonos azules. ¿Fue un mensaje para un ex o una simple casualidad por la ola de calor?