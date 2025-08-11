Video: el terrible accidente que sufrió el cantante de Dale Q’ Va en pleno show cuando se rompió el escenario

El vocalista de Dale Q’ Va, David Ortiz, cayó al vacío durante un show en San Francisco, Córdoba, luego de que cediera el piso del escenario. Recibió varios puntos en la cabeza y tuvo que someterse a estudios médicos.

El cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario en pleno recital. Foto: Captura de pantalla Instagram / daleqva.oficial.

David Ortiz, vocalista de la banda de cuarteto Dale Q’ Va, protagonizó un accidente durante una presentación en el Club Bomberos de San Francisco, en la provincia de Córdoba, cuando el piso del escenario cedió mientras bailaba.

El episodio, que fue captado en video, ocurrió en la madrugada del domingo y generó gran preocupación entre sus compañeros y el público presente.

Así fue la caída de David Ortiz (cantante de "Dale Q' Va") del escenario en Bomberos Voluntarios de San Francisco, Córdoba. Video: X / @SantiagoPeretti.

El cantante de Dale Q` Va se cayó del escenario en pleno show

Mientras el grupo interpretaba uno de sus temas, Ortiz realizó dos saltos consecutivos, tras lo cual las maderas se rompieron y provocaron su caída al vacío. El impacto le causó una herida en la cabeza que requirió sutura.

La asistencia fue inmediata: personal de emergencias y efectivos policiales acudieron al lugar, lo trasladaron a un camarín para los primeros auxilios y luego al Hospital Iturraspe, donde se le practicó una evaluación más detallada.

El manager de la banda, Maximiliano Marinaro, calificó el hecho como “una desgracia con suerte” y precisó que el cantante recibió “varios puntos en la cabeza”.

Desde Bomberos Voluntarios de San Francisco lanzaron un comunicado por lo sucedido en el baile de “Dale Q’ Va”. Foto: X / @SantiagoPeretti.

Horas más tarde, Ortiz se dirigió a sus seguidores a través de Instagram: “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió alrededor de las 8 de la mañana.

Por otro lado, desde el perfil oficial de Dale Q’ Va informaron que el artista sería sometido a estudios complementarios, como radiografías y resonancias, “para descartar posibles lesiones”.

Debido a su recuperación, la banda suspendió la actuación prevista para la noche del domingo en Sumampa, Santiago del Estero. “Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, expresaron.

Comunicado de la banda Dale Q' Va. Foto: Instagram / daleqva. oficial.

Una vez que se conoció el accidente y el video del momento se viralizó en redes sociales, los seguidores del grupo no tardaron en dejar mensajes de apoyo para David Ortiz, aunque algunos también cuestionaron las condiciones del escenario donde se produjo el accidente.