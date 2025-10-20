Se cayó Mercado Pago en todo el país: qué pasó con AWS y por qué afectó a tantas aplicaciones

Miles de usuarios en Argentina reportaron fallas en Mercado Pago, Ualá y otras aplicaciones digitales debido a una interrupción en Amazon Web Services (AWS), una de las infraestructuras tecnológicas más importantes del mundo. Los detalles.

Este lunes, miles de usuarios en Argentina se vieron afectados por una caída de Mercado Pago que impidió realizar pagos, transferencias y acceder a funciones básicas de la plataforma.

La interrupción generó un aluvión de reclamos en redes sociales, especialmente en X (Twitter), y despertó preocupación por la vulnerabilidad de los servicios digitales ante fallas de infraestructura crítica.

Según los reportes, los problemas comenzaron alrededor de las 11 de la mañana y se extendieron rápidamente. Plataformas de monitoreo como Downdetector mostraron un aumento exponencial de los usuarios reportando fallas.

Sin embargo, no solo Mercado Pago se vio afectado: Ualá, Galicia, Naranja X y SUBE digital experimentaron problemas similares, con errores al intentar procesar pagos o recargar saldo desde aplicaciones móviles.

Especialistas atribuyen el incidente a una caída de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de infraestructura tecnológica que respalda a innumerables empresas y servicios digitales a nivel global.

La interrupción tuvo un efecto en cadena, afectando también a plataformas como Canva, ChatGPT, Fortnite y Snapchat. Además, servicios de streaming y videojuegos, como Disney+, Hulu y PlayStation Network, reportaron interrupciones parciales.

Hacia el mediodía, los reportes de fallas comenzaron a disminuir, aunque algunos usuarios todavía enfrentan lentitud en el funcionamiento de ciertas aplicaciones. Por su parte, Mercado Pago no emitió un comunicado oficial.

Amazon Web Services y la dependencia global de la infraestructura digital

AWS es una de las divisiones más rentables del gigante Amazon, fundada por Jeff Bezos, y ofrece capacidad de cómputo, almacenamiento y servicios de inteligencia artificial a empresas y gobiernos sin necesidad de contar con servidores propios. Esto convirtió a AWS en un pilar de la infraestructura digital mundial.

Cuando uno de sus centros de datos sufre interrupciones, el impacto es masivo y puede afectar desde pagos en línea hasta videollamadas o plataformas de entretenimiento. AWS cuenta con más de 200 servicios activos en 26 regiones del mundo. En América Latina, su sede principal está en San Pablo, Brasil, y desde 2019 tiene presencia en Argentina, abasteciendo a empresas como Mercado Libre, Despegar, el Hospital Italiano y el ITBA.