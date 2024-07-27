Aniversario de la Primera Guerra Mundial: las causas geopolíticas del conflicto

Primera Guerra Mundial.

“Si alguna vez hay otra guerra en Europa será por alguna maldita estupidez en los Balcanes”- Otto von Bismarck

Un 28 de julio de 1914, hace 110 años, comenzó la Primera Guerra Mundial, una de las más cruentas de la historia de la humanidad. ¿Cómo se llegó a esta situación y cuáles fueron las causas geopolíticas que llevaron al conflicto?

Un mes antes, el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque y heredero del Imperio Austrohúngaro desató una guerra en Europa que luego se extendió por todo el globo. Sin embargo, esto fue solo la puñalada final en una serie de tensiones que se habían estado generando desde 1890 hasta el inicio del conflicto entre las naciones beligerantes ¿Cuáles fueron entonces las causas geopolíticas?

La destrucción del sistema bismarckiano

Desde el fin de las guerras napoleónicas, el balance entre las naciones europeas se mantuvo durante décadas gracias a lo acordado en el Congreso de Viena en 1815. Sin embargo, la reunificación alemana de 1871, que significó la emergencia de un Estado poderoso en el centro europeo, comenzó a desequilibrar al sistema surgido de la derrota de Napoleón.

La mente brillante detrás del surgimiento del Imperio Alemán, Otto von Bismarck, maniobró hábilmente durante dos décadas tratando de apaciguar a los vecinos de los germanos sobre las intenciones del resurgido imperio. Mientras Bismarck manejó los hilos de la política exterior, se aseguró de mantener buenas relaciones con el Imperio Ruso y de nunca desafiar la primacía marítima del Imperio Británico.

Mapa de Europa en 1914. Fuente: Wikipedia

Mapa de Europa en 1914. Fuente: Wikipedia

Pero a fines del siglo XIX, el recién asumido káiser Guillermo II tenía otra idea en mente: el Imperio Alemán era el más poderoso de Europa, y el tablero mundial debía reflejar esa realidad. Abandonó la alianza con Rusia, y desafió a Gran Bretaña al anunciar la construcción de una gran armada.

Reestructurando el tablero europeo

El desafío germano no iba a quedar sin réplica. Cuando los alemanes no renovaron los tratados de amistad con el Imperio Ruso, los franceses aprovecharon para acercarse a ellos y proponerles una alianza. Así lograron lo que tanto había temido Bismarck: cercar al Imperio Alemán en dos frentes. Además, la provocación alemana hacia los británicos hizo que estos también se acercaran a los rusos y a los franceses, con quienes tenían disputas geopolíticas, especialmente en cuestiones coloniales.

Al Imperio Alemán solo le quedó fortalecer sus alianzas tanto con el Imperio Austrohúngaro como con el Reino de Italia, aunque este último luego cambiaría de bando. Así se conformaron dos bloques de alianzas rígidos que posteriormente asolarían Europa durante largos cuatro años. ¿Pero fue esto suficiente para precipitar el enfrentamiento?

El polvorín de los Balcanes

“Los Balcanes no valen los huesos de un solo soldado pomerano”, comentó Otto von Bismarck, alertando a sus contemporáneos sobre lo inútil que sería involucrarse en un conflicto en esa región. Sin embargo, paradójicamente, fue precisamente aquí donde estalló el barril de pólvora que desencadenó una crisis en toda Europa.

Los Balcanes eran disputados intensamente por el Imperio Ruso, que buscaba obtener acceso a aguas cálidas, y por el decadente Imperio Austrohúngaro, que intentaba dominar a las naciones emergentes surgidas de la debilidad del Imperio Otomano.

Navidad en la Primera Guerra Mundial

Navidad en la Primera Guerra Mundial

Bosnia, el epicentro del inicio de la Primera Guerra Mundial, era deseada tanto por el Reino de Serbia (aliado del Imperio ruso) como por el Imperio Austrohúngaro y fue completamente anexada por este último en 1908, una acción que casi desencadena la guerra.

A su vez, en Serbia, en esos momentos parte de Bosnia, comenzaron a formarse grupos de nacionalistas extremistas que abogaban por la independencia, entre ellos la Narodna Odbrana (Defensa del Pueblo), financiada por el Imperio ruso y cuyo brazo armado, conocido como “la Mano Negra”, serían los responsables del asesinato del archiduque

El fin del concierto europeo

En suma, entre 1890 y 1914, Europa fue acumulando tensiones y conflictos diplomáticos crecientes. Al perderse el equilibrio de poder, Europa se precipitó hacia el abismo. Los sistemas de alianzas fueron perdiendo gradualmente su flexibilidad hasta el punto de que, cuando estalló la crisis de junio, ninguna nación parecía dispuesta a ceder.

El asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, a manos de un nacionalista serbio en Sarajevo el 28 de junio de 1914, fue la chispa que encendió la pólvora.

El 28 de julio, tropas austrohúngaras atacaron Serbia en represalia por el asesinato del heredero. Esto generó un efecto dominó en el que todos los grandes actores activaron sus sistemas de alianzas y se enfrascaron en un enfrentamiento que creyeron que sería rápido, pero que se prolongó por cuatro años y cobró la vida de 24 millones de personas.

¿Podría haberse evitado la Primera Guerra Mundial si se hubiera manejado de manera diferente la diplomacia europea en los años previos al conflicto, o era inevitable dado el nivel de tensiones geopolíticas acumuladas?