Taylor Swift anunció la salida de su nuevo disco: qué se sabe de “The Life of a Showgirl”

La cantante estadounidense lanzará su duodécimo álbum, aunque todavía no reveló la fecha de publicación.

Taylor Swift en Argentina. Foto Reuters.

Taylor Swift volvió a sorprender a sus fanáticos, esta vez con el anuncio del lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum. Todavía sin fecha a confirmar, la cantante dio algunos detalles acerca del que será su disco número 12.

Qué se sabe de “The Life of a Showgirl”, el nuevo disco de Taylor Swift

La artista eligió el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, para revelar la novedad en su carrera. De inmediato, también se informó en su sitio web, con el agregado de poder realizar la pre compra, que tiene tres formatos diferentes: CD con poster (12,99 dólares), cassette (19,99 dólares) y vinilo (29,99 dólares).

Taylor Swift anunció la salida de su nuevo disco, “The Life of a Showgirl”. Video: x newheightshow.

Estas compras anticipadas se pueden realizar hasta el próximo 13 de octubre, aunque aclararon que “esa no es la fecha del lanzamiento”.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice “este es mi nuevo álbum”, aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

El anuncio de "The Life of a Showgirl" en el sitio web de Taylor Swift. Foto: TaylorSwift.com via REUTERS

Tampoco se conoció la tapa, más allá de que la gama de colores será alrededor del verde y naranja, según se pudo ver.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de “New Heights”, como se titula el podcast de su novio Travis.

“The Life of a Showgirl” es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour. Al ser el duodécimo de su carrera, el anuncio en su web apareció a las 12:12, hora del Este de Estados Unidos.

Taylor Swift en los Premios Grammy. Foto: REUTERS/Daniel Cole

La salida de un nuevo disco ilusiona a los fanáticos de la cantante estadounidense, ya que puede representar una nueva chance para que salga de gira. De la mano del Eras Tour, visitó por primera vez Argentina durante 2023, con tres fechas en el estadio de River Plate en noviembre.

El decimoprimer álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.