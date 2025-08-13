Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado: qué desató los rumores

El periodista Pepe Ochoa confirmó la noticia en el programa LAM la situación por la que habría quedado expuesta la separación.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

Luego de intensos rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis tras más de 17 años de relación, finalmente el periodista Pepe Ochoa lo confirmó en las últimas horas.

“Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos”, contó en el programa LAM (América) sobre la situación que habría alimentado los rumores de ruptura en los últimos días.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado. Video: LAM.

“Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes”, agregó Ángel de Brito. Luego, el periodista explicó: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín?’, y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse”.

Por otro lado, Pochi de Gossipeame compartió en sus historias de Instagram unos likes de la modelo en varios videos de un influencer fitness que llamaron la atención.

Los likes de Evangelina Anderson. Foto: Instagram.

Los rumores que atravesaron a la pareja en los últimos meses

En octubre del año pasado, Yanina Latorre informó que la pareja estaba separada a raíz de una infidelidad de Martín Demichelis con una azafata que habría conocido en un vuelo de River. Inclusive, la panelista dio a conocer imágenes comprometedoras entre ambos.

A su vez, también trascendió que el DT tenía un hijo extramatrimonial con una mujer de su pasado.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

A pesar de lo que se comentaba en la prensa, la modelo se expresó en sus redes y aseguró que seguía en pareja con Demichelis: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”.