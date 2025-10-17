Escándalo con Martín Demichelis: quedó involucrado en una denuncia por estafa

El ex entrenador de River es socio de una empresa que fue denunciada por presunta estafa, algo que también involucraría a la familia de Evangelina Anderson.

Martín Demichelis en el Monterrey. Foto: EFE.

Una polémica apareció en torno a Martín Demichelis, aunque no está ligada a su actividad en el fútbol. El ex entrenador de River fue denunciado por presunta estafa, ya que aparece como socio en una empresa constructora que es acusada de no haber entregado departamentos ya pagos.

La abogada María Florencia Arieto se encarga de defender a los posibles damnificados en el caso, quien mencionó también que la empresa desapareció.

Martín Demichelis; Monterrey. Foto: Reuters (Cristian De Marchena)

Además, reveló que la empresa Faer Group “tiene entre sus socios Martín Demichelis y que el terreno donde debía ser construido el edificio es del padre de Evangelina Anderson (su ex pareja)”.

Durante el programa de este jueves en LAM, conducido por Ángel de Brito, el influencer Pedro “Pepe” Ochoa reveló que el ex defensor central “en 2018 se metió como socio en una empresa tras hacer una inversión. La misma empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios, para así vender departamentos”.

Asimismo, haciendo énfasis en la denuncia, afirmó: “en uno de los que abrieron, lo vendieron entero. Nunca entregaron los departamentos, no hay respuestas y hasta día de hoy no hay oficinas físicas de la empresa. Además, el director está prófugo”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

Finalmente, concluyó: “Martín Demichelis es llevado a la justicia por presunto fraude. El terreno donde se iba a hacer todo es del padre de Evangelina Anderson”.

Por otro lado, la modelo, actriz y conductora argentina fue consultada por dicha acusación y su respuesta fue tajante. “No voy a hablar porque no tienen nada que ver conmigo ni mi familia. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen”, aclaró la participante de Masterchef Celebrity 2025.

Y finalizó de manera contundente: “No se puede anunciar así a la gente. Que lo demuestren, es imposible. No se metan con mi papá ni nadie de mi familia. Que vengan a hablar así... Si no lo comprueban, puede haber problemas”.