Evangelina Anderson y Maxi 18 Kilates. Foto: Instagram.

Evangelina Anderson volvió a estar en el centro de la polémica y, según algunos medios de espectáculos, estaría comenzando un affaire con Maxi, el cantante de la banda 18 kilates.

Según trascendió en las últimas horas, el encuentro entre ambos habría sucedido el pasado sábado 17 de enero en el marco de un festival de música tropical. El cantante fue el encargado de abrir el show y, según los programas de chimentos LAM y SQP, la top model fue su invitada especial.

Rumores de romance entre Evangelina Anderson y Maxi 18 Kilates. Video: SQP.

Algunas imágenes que trascendieron mostraban a Evangelina disfrutando del show detrás del escenario y usando una gorra para pasar desapercibida entre los presentes. Una vez finalizado el show, se produjo un encuentro en los camarines del lugar donde ambos se mostraron cómplices y se sacaron varias fotos que todavía no fueron filtradas.

Sin embargo, la panelista y amiga de la modelo, Majo Martino, advirtió que “no sucedió nada” durante el encuentro, pero no negó que sea el inicio de un romance.

Qué dijo Lucila “La Tora” Villar sobre el supuesto nuevo romance de su ex

Si bien el cantante de 18 Kilates cuenta con una extensa trayectoria musical, su nombre volvió al centro de la escena mediática por su relación con la ex Gran Hermano, Lucila “La Tora” Villar. Aquel romance no terminó en los mejores términos y la influencer dudó en responder tras consultada por el nuevo vínculo de su ex.

“No tengo nada para opinar”, dijo en primera instancia. Sin embargo, no dudó en calificar el posible romance: “Es una pareja bomba, explosiva. Son dos bombones”.

Por último, fue contundente al hablar de su ex como pareja: “No tengo nada bueno para decir… y malo, a terapia”.