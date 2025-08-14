Un karaoke fuera de lo común para la realeza: la noche en la que el príncipe William cantó junto a Taylor Swift y Bon Jovi

El hijo mayor de Carlos III y futuro rey de Inglaterra terminó, algunos años atrás, interpretando “Livin’ on a Prayer” durante una gala benéfica en 2013 gracias a la inesperada invitación de la cantante pop estadounidense. Cómo fue la invitación y qué recordó William de esa noche.

Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William (2013). Foto: Pinterest.

Las expectativas eran altas en los jardines del Palacio de Kensington aquel 26 de noviembre de 2013. La Winter Whiets Gala se preparaba para recibir a grandes celebridades y personalidades del mundo, en una noche que se propuso combinar la caridad con el glamour en beneficio a una causa. En dicha ocasión, la cena estaría dedicada a Centrepoint, la ONG para jóvenes sin hogar que el príncipe William de Reino Unido apoyaba desde hacía años.

Entre los invitados, destacaban dos nombres: el de Jon Bon Jovi, ídolo de varias generaciones, y Taylor Swift, el fenómeno global que no dejaba de romper récords en los principales charts musicales. Lo que nadie podía imaginar era que aquella velada terminaría con una de las imágenes más “insólitas” de la música y la realeza: el príncipe William cantando junto a ellos.

La historia detrás de la fotografía viral entre Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William

Ocho años después de aquella noche, William rememoró la experiencia con humor en el podcast Time to Walk de Apple. “No me puedo creer que esté contando esta historia”, comenzó el royal.

“Cuando vi que Jon Bon Jovi y Taylor Swift estaban también allí, casi me quedo sin aliento”, relató el príncipe. Sentado, disfrutaba de la actuación de su ídolo desde la juventud, sin imaginar que el destino tenía otros planes.

“Taylor Swift estaba a mi izquierda y, después de sonar la primera canción, hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: ‘Vamos, William, vamos a cantar’”, confesó.

Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William (2013). Foto: Pinterest.

El momento que vino después fue, según él mismo, imposible de resistir: “Hasta el día de hoy, todavía no sé qué me pasó. Honestamente, incluso ahora, me da vergüenza lo que pasó después, y no entiendo por qué cedí. Pero, francamente, si Taylor Swift te mira a los ojos, te toca el brazo y dice: ‘Ven conmigo …’ Me levanté como un cachorrito y dije: ‘Sí, está bien, parece una gran idea. Te seguiré’”, comentó, entre risas.

El escenario rápidamente se iluminó con la improvisada colaboración, y juntos interpretaron “Livin’ on a Prayer”, uno de los clásicos de Bon Jovi, dejando imágenes que se inmortalizaron en la memoria de quienes tuvieron la suerte de presenciar aquel bizarro instante.

Taylor Swift, Bon Jovi y el príncipe William (2013). Foto: YouTube / The Royal Family Channel.

¿Quién canta mejor, Harry o William?: qué respondió Bon Jovi

Más allá de que este encuentro dio de qué hablar en todo el mundo, no fue la primera vez que un miembro de la familia real sorprendía con su talento musical. El príncipe Harry, siguiendo los pasos de su hermano, también compartió micrófono con Jon Bon Jovi en la canción "Unbroken", en el marco de los Juegos Invictus, con un coro formado por veteranos militares.

Sobre los hermanos, Bon Jovi comentó en 2020: “Los dos tienen buenos pulmones”. Y al referirse a Harry añadió: “Ha sido grandioso. Conocía la canción. Está muy involucrado en la vida de estos soldados y sus historias y, por supuesto, puede relacionarse con ellos porque era uno de ellos. Les encantó pasar tiempo con él, y mostrarse abiertos y honestos. Hablaban con él como si fueran compañeros, lo que me sorprendió. Sentían que formaban parte del mismo equipo”.

Al ser consultado sobre el por qué eligió a Harry para colaborar en su proyecto, el cantante confesó: “Le escribí una carta y le dije que había cantado con su hermano y había conocido a su padre, que escuchara la canción y me avisara. Él se mostró absolutamente implicado. Su apoyo los hizo venir a todos. El objetivo era que el equipo de Reino Unido salga a cantar la canción en los juegos y que atraiga la atención sobre la difícil situación de las personas que están pasando por esto”, concluyó el artista.

El príncipe Harry y Jon Bon Jovi. Foto: Pinterest.

Mientras ambos se encontraban en Abbey Road, en el Palacio de Buckingham, la reina Isabel II mostró públicamente su apoyo a su nieto. A su vez, el evento coincidió con el tradicional cambio de guardia a las puertas del edificio, donde la Guardia Real interpretó algunos de los éxitos de Bon Jovi, como “It’s my life” y, nuevamente, “Livin’ on a Prayer”.