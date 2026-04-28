A pocos días del ataque en la Casa Blanca, Trump recibió al rey Carlos III:

El rey británico Carlos III y la reina Camila caminan mientras se unen al presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama estadounidense, Melania. Foto: via REUTERS

La visita del Rey Carlos III a Estados Unidos constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes del año en la relación entre Londres y Washington. Con un presente atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos regionales y redefiniciones estratégicas, el viaje tiene un significado que trasciende lo protocolar.

Acompañado por la reina consorte Camilla Parker Bowles, el monarca inició una agenda oficial de cuatro días que incluye reuniones con el presidente Donald Trump, actividades institucionales y actos conmemorativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, posan para una foto con el rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido. Foto: REUTERS

Trump calificó a los británicos como los “amigos más cercanos” de su país durante un discurso en los jardines de la residencia oficial. “En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos”, afirmó el mandatario.

Estados Unidos - Reino Unido: un vínculo histórico bajo revisión

La denominada “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido ha sido históricamente uno de los pilares de la política internacional. Este vínculo, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial y reforzado durante la Guerra Fría, se sostiene sobre intereses comunes en materia de defensa, comercio e inteligencia.

No obstante, en los últimos años surgieron tensiones derivadas de diferencias en política exterior y cambios en los liderazgos políticos. En ese contexto, la visita de Carlos III es interpretada como un intento de reforzar la continuidad institucional de ese vínculo más allá de los ciclos gubernamentales.

El primer viaje de Carlos III como monarca y su agenda institucional

Aunque Carlos III ya había visitado Estados Unidos en numerosas oportunidades como príncipe de Gales, este viaje representa su primera visita de Estado desde su proclamación como rey tras el fallecimiento de Isabel II en 2022.

El rey Carlos III de Reino Unido saluda a los invitados durante una visita de Estado a Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El arribo se produjo en la Base Conjunta Andrews, con un recibimiento encabezado por Donald Trump y Melania Trump. Posteriormente, ambas delegaciones mantuvieron un encuentro privado en la Casa Blanca, seguido de actividades protocolares.

Uno de los momentos centrales de la visita será la intervención del monarca ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, un honor reservado a líderes internacionales de especial relevancia. Asimismo, se prevé la realización de una cena de Estado con participación de autoridades políticas, empresariales y diplomáticas.

La visita se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, en un contexto marcado por un reciente episodio de violencia ocurrido durante un evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. A pesar de este antecedente, desde el Palacio de Buckingham se informó que la agenda no sufrirá modificaciones.

Tiroteo en la cena con periodistas a la que asistió Donald Trump. Foto: REUTERS

Como parte del itinerario, la comitiva se trasladará a Nueva York, donde rendirá homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el memorial del World Trade Center. Además, participará en encuentros con organizaciones comunitarias y proyectos sociales.

En paralelo, la reina Camilla encabezará un evento cultural en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el marco del centenario del personaje literario Winnie-the-Pooh, creado por A. A. Milne.

El trasfondo político de la visita se vincula con la necesidad de recomponer ciertos aspectos de la relación bilateral. La expresión “liman asperezas” sintetiza el objetivo implícito de este encuentro: reducir tensiones y proyectar una imagen de cooperación.