Príncipe William y príncipe Harry de Inglaterra. Foto: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images.

La familia real británica atraviesa uno de sus momentos más sensibles de los últimos años. A la preocupación por la salud del rey Carlos III se LE suma un conflicto interno que parece no tener solución inmediata: la distante relación entre el príncipe William y el príncipe Harry.

En este contexto, nuevos datos revelan el motivo central que habría llevado al heredero al trono a marcar una fuerte distancia con su hermano.

Príncipes William y Harry de Inglaterra.

William vs Harry: una relación rota desde 2020

El punto de inflexión en el vínculo entre los hijos del monarca se produjo en 2020, cuando Harry decidió abandonar sus funciones dentro de la realeza para mudarse a Estados Unidos junto a su esposa Meghan Markle. Esa decisión no solo sorprendió al entorno familiar, sino que también generó un fuerte impacto institucional.

Con el correr de los años, la tensión se profundizó. La entrevista con Oprah Winfrey en 2021 y la publicación del libro Spare terminaron por exponer conflictos internos que hasta entonces permanecían bajo estricta reserva. Las revelaciones públicas afectaron directamente la imagen de la monarquía y deterioraron la confianza entre ambos hermanos.

Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey. Foto: Reuters.

Más allá de los episodios mediáticos, especialistas en la realeza coinciden en que el problema de fondo es la pérdida de confianza. En ese sentido, el exmayordomo Paul Burrell fue contundente al analizar la situación y aseguró que William tomó una postura clara frente a su hermano.

Según explicó, el príncipe de Gales prioriza su responsabilidad como futuro rey por encima de cualquier vínculo personal. Esto implica mantener un entorno controlado y evitar cualquier situación que pueda derivar en filtraciones o exposiciones públicas.

De acuerdo con este análisis, la difusión de cuestiones privadas por parte de Harry marcó un antes y un después. Desde entonces, William habría optado por limitar el contacto al mínimo indispensable, en una estrategia orientada a proteger la estabilidad de la Corona.

Príncipe William. Foto: Reuters.

La salud del rey Carlos III, otro factor determinante

En 2024, el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer tras una cirugía de próstata. Desde ese momento, el Palacio de Buckingham mantuvo un fuerte hermetismo sobre su evolución, aunque informes recientes sugieren que su estado habría empeorado con el paso del tiempo.

La situación se volvió aún más preocupante en 2025, cuando el monarca debió ser hospitalizado y se suspendieron varias de sus actividades oficiales. Este escenario encendió las alarmas dentro de la familia real y obligó a reorganizar funciones.

Fue en este contexto que el príncipe William decidió comunicarse con Harry para informarle sobre la salud de su padre. Sin embargo, lejos de significar un acercamiento emocional, el contacto habría sido estrictamente informativo.

El rey Carlos III y el príncipe Harry. Foto: Instagram / gtresonline.

¿Hay chances reales de reconciliación?

La posibilidad de un reencuentro entre los hermanos vuelve a surgir cada vez que la situación familiar se torna crítica. No obstante, las señales actuales no parecen ser alentadoras.

Si bien el delicado estado del rey podría funcionar como un puente para recomponer vínculos, lo cierto es que las diferencias acumuladas y la desconfianza mutua siguen siendo obstáculos difíciles de superar.

Por el momento, la comunicación entre William y Harry se mantiene en un plano limitado, centrado exclusivamente en cuestiones vinculadas a la salud del monarca.

El rey Carlos III y el príncipe Harry. Foto: Instagram / british.royals.

Mientras la atención mundial se concentra en la evolución del rey Carlos III, el futuro de la relación entre sus hijos continúa siendo una incógnita. La eventual reconciliación podría representar un gesto de unidad en tiempos difíciles, pero por ahora, todo indica que ese momento aún está lejos de concretarse.