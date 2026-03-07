Kate Middleton visitó Leicester y sorprendió a la comunidad india. Foto: Getty Images.

La princesa de Gales, Kate Middleton, realizó una inesperada aparición pública en la ciudad de Leicester, en Reino Unido, donde protagonizó una jornada dedicada a la comunidad británica india. La visita, realizada en solitario, combinó encuentros culturales, recorridos por comercios locales y gestos simbólicos que no pasaron desapercibidos entre vecinos y seguidores de la familia real.

Vestida con un elegante conjunto blanco, la princesa recorrió la famosa Golden Mile, disfrutó de espectáculos de danza Bollywood, probó té chai y dialogó con artistas y comerciantes que representan la diversidad cultural de la ciudad.

Una aparición inesperada que reunió a la comunidad india de Reino Unido

La primera parada de la visita fue la sede de la Aakash Odedra Company, una compañía de danza fundada en 2011 por el coreógrafo Aakash Odedra. Este espacio artístico trabaja con programas comunitarios que utilizan la danza como herramienta de bienestar y desarrollo social, beneficiando a más de mil personas.

Durante el recorrido, la princesa presenció un ensayo de la obra Songs of the Bulbul, una pieza inspirada en una historia sufí sobre un ruiseñor cautivo. La creación fue desarrollada junto a la coreógrafa Rani Khanam y el compositor Rushil Ranjan, e incluye música interpretada por la Manchester Camerata y la voz de la cantante Abi Sampa.

El proyecto también mantiene vínculos con el programa Move Against Cancer, que utiliza clases de danza Bollywood para promover el bienestar físico y emocional.

Al salir del centro cultural, una multitud se había reunido para recibir a la princesa. Entre selfies, saludos y aplausos, muchos vecinos se acercaron para agradecer su presencia. Middleton respondió con calidez: “Gracias por venir a verme”, mientras saludaba a quienes le ofrecían bendiciones y palabras de bienvenida.

El recorrido por la famosa Golden Mile

Tras el encuentro artístico, la princesa continuó su visita por la conocida Golden Mile de Leicester, una zona emblemática por su fuerte presencia de comercios de origen indio.

Allí entró en Ladlees, una sastrería familiar especializada en saris. Durante la visita observó los bordados tradicionales y conversó con los dueños sobre la transmisión de estas técnicas entre generaciones.

Middleton recordó además su anterior visita a Leicester en 2018 y señaló que era “agradable volver en circunstancias más felices”, mientras caminaba por la calle principal acompañada por vecinos y curiosos.

Té chai y dulces en un restaurante familiar

La jornada también incluyó una parada en Bobby’s Restaurant, un restaurante familiar muy conocido en el barrio. Allí la princesa probó té chai y degustó dulces tradicionales.

Durante la visita destacó la importancia de los negocios familiares en la vida comunitaria: “Lo encantador de un negocio familiar es que los valores se mantienen. Ese es el corazón. Eso es realmente lo que importa a los clientes: las relaciones”.

El propietario del restaurante, Dharmesh Lakhani, quien dirige el local junto a su esposa Enna, afirmó que recibir a la princesa fue “un honor enorme” y una experiencia inolvidable para el negocio.

El accesorio de Kate Middleton que se robó todas las miradas

Más allá de la agenda cultural, uno de los detalles que más llamó la atención fue el collar que lució la princesa durante gran parte del recorrido.

La pieza estaba compuesta por rosas naturales y perlas, un diseño ceremonial inspirado en las tradicionales guirnaldas de bienvenida del sur de Asia. El collar fue un regalo de la comunidad local y simbolizó el vínculo entre la cultura india y la tradición británica.

Las rosas rojas representan uno de los símbolos nacionales de Inglaterra, mientras que las perlas han estado históricamente asociadas a la elegancia y continuidad de la monarquía británica.

Para resaltar el accesorio, la princesa optó por un look monocromático en tono blanco. El conjunto incluyó un vestido midi plisado de la marca Ralph Lauren y un abrigo a medida diseñado por Chris Kerr.

La inesperada presencia de la Princesa de Gales generó entusiasmo entre los residentes de Leicester. Entre bocinazos, fotos y saludos, la jornada se transformó en una celebración espontánea del aporte de la comunidad india a la vida cultural de la ciudad.

La visita también reflejó el papel que la realeza británica continúa desempeñando como puente simbólico entre culturas dentro del Reino Unido, a través de gestos que combinan tradición, cercanía y diplomacia social.