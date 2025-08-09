No serán ni Harry ni William: Althorp, la histórica propiedad de la familia de Lady Di, tendrá un nuevo heredero

La finca Althorp, patrimonio histórico de la familia Spencer y lugar donde creció la princesa Diana, no será heredada por sus hijos, sino por otro familiar de bajo perfil. La tradición familiar y las normas de sucesión masculina mantienen la propiedad dentro de la línea directa.

Finca Althorp, una de las propiedades más emblemáticas de la familia Spencer. Foto: Pinterest.

Para sorpresa de todos, la emblemática finca Althorp, ubicada en Northamptonshire y escenario de la infancia de la princesa Diana, no pasará a manos de sus hijos, el príncipe William ni el príncipe Harry.

La propiedad, que lleva más de 500 años en la familia Spencer, permanecerá en la línea directa de sucesión familiar, excluyendo así a los descendientes de Lady Di. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta decisión?

El destino de la finca de Lady Di y la tradición familiar que excluye a William y Harry

Diana Spencer compartió su niñez en Althorp junto a su hermano Charles y sus hermanas mayores, antes de trasladarse definitivamente a otra residencia a los 14 años. Actualmente, el terreno de más de 5 mil hectáreas es propiedad de Charles Spencer, hermano menor de la princesa, quien lo heredó por ser el único hijo varón de sus padres.

De acuerdo con la tradición familiar, el próximo dueño será Louis Spencer, vizconde de Althorp y único hijo varón de Charles, de 31 años. A pesar de tener tres hermanas mayores, Louis mantendrá la continuidad masculina en la herencia.

Criado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Louis optó por un perfil bajo y desarrolló una carrera como actor. Incluso, una fuente consultada por El Destape destacó que “es muy discreto y se las arregla con tranquilidad. Es un actor con mucho talento y creo que lo hará genial”.

En paralelo, las sobrinas de Lady Di, Amelia y Eliza Spencer, acapararon la atención en el Festival de Cine de Cannes 2025, con una aparición que combinó elegancia y homenaje familiar. Al igual que su hermano Louis, crecieron en Sudáfrica, alejadas del lujo de la realeza y apartadas de la atención de la prensa británica.

Ambas jóvenes mantienen vivo el compromiso filantrópico que caracterizó a su tía. Junto con el príncipe William, apoyan la organización Centrepoint, que ayuda a jóvenes sin hogar, reafirmando así el legado social de la princesa Diana en las nuevas generaciones.

La decisión de mantener la finca Althorp dentro de la línea directa de los Spencer y la discreción de sus nuevos herederos revela que el motivo es sólo uno: tradición.