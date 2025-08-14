Uno de los personajes más extraños de la película “La hora de la desaparición” podría tener su precuela: quién es y por qué

Zach Cregger, el creador del filme de terror que está arrasando en todos los cines, estaría pensando en crear una precuela de uno de los personajes del que todo el mundo está hablando.

Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Foto: redes sociales.

Uno de los personajes que más llamó la atención del filme estrenado en todos los cines, “La hora de la desaparición”, es el de la tía Gladys, un personaje interpretado por la actriz Amy Madigan que podría tener su película completa.

Este personaje se convirtió en uno de los rostros más sorprendentes de la película de terror dirigida por Zach Cregger, y que generó furor entre los cineastas por su cabello naranja, sus labios mal pintados y sus anteojos gigantes.

La hora de la desaparición, película. Foto: captura video.

Sin embargo, el interés por este personaje iría más allá de su aspecto y personalidad. Según el medio especializado The Hollywood Reporter, las productoras responsables de la película, Warner Bros. y New Line, habrían tenido una reunión con Cregger para una futura producción que la historia sea en torno a la tía Gladys.

Esta idea no sería de la nada, sino que el propio director habría hecho una escena dedicada al personaje que luego quedó fuera del montaje por motivos de duración, por lo que este capítulo sin estrenar podría convertirse en un filme.

Sin embargo, la secuela podría ser para el 2027, ya que el director ahora está ocupado con la preproducción de “Resident Evil” para Columbia Pictures, que se estrenaría el 18 de septiembre de 2026.

La hora de la desaparición, película. Foto: redes sociales.

Elenco de “La hora de la desaparición”