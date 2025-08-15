El furioso descargo de Morena Rial tras ser echada de un boliche por pelearse a botellazos: “Nadie nos va a pasar por arriba”

La hija del periodista Jorge Rial creyó que una joven estaba intentando seducir a su novio y la golpeó en pleno local bailable ubicado en CABA. Los detalles los dio Pepe Ochoa en LAM.

Morena Rial. Foto: Instagram.

En la madrugada del jueves, un violento episodio tuvo como protagonista a Morena Rial en un reconocido local bailable del barrio porteño de San Telmo. Fiel a su estilo, ella respondió en sus redes sociales.

La hija del conductor Jorge Rial fue expulsada de la disco “Kapital” luego de protagonizar una pelea física con otra mujer, hecho que obligó a la intervención de la policía.

El descargo de Morena Rial en Instagram tras pelearse en un boliche. Video: Instagram / moreerial.

El incidente se produjo apenas horas después de que la mediática se presentara ante la Justicia para declarar en una causa en la que está imputada por robo en banda, lo que incrementa el foco mediático sobre su situación personal y legal.

More Rial, a los “botellazos” en un boliche: qué pasó y su descargo en redes

El caso salió a la luz en el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, donde se difundieron videos grabados por testigos. Según el relato del panelista Pepe Ochoa, Morena habría reaccionado al sospechar que una joven intentaba acercarse a su pareja. “¿Qué te pasa a vos, logi con mi guacho?”, fue la frase que, según Ochoa, inició la confrontación.

Posteos de Morena Rial tras pelearse en un boliche. Foto: Instagram / moreerial.

Lejos de pasar por alto la situación, la influencer le arrojó un vaso de agua en la cara y la mujer le gritó “gorda chorra”. A partir de allí, la situación escaló rápidamente: “Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen… Los sacan a todos afuera y quilombo mal”, resumió el testigo.

Una vez fuera del local, Ochoa aseguró que la joven permaneció “en piernas” junto a sus amigos golpeando la reja del establecimiento durante aproximadamente media hora, hasta que llegó la policía. “Ya era de día. Se la llevó la policía que contuvo toda la situación. La cuestión es que los comienzan a identificar y ella había incitado al pleito, pero los que se pegaron fueron los amigos”, detalló.

Posteos de Morena Rial tras pelearse en un boliche. Foto: Instagram / moreerial.

Por su parte, la influencer hizo fuertes posteos en sus historias de Instagram donde no desmintió lo ocurrido, además de que cuestionó a Pepe Ochoa por contar el incidente.

Morena Rial volvió con todo a las redes y mostró qué famoso cantante le tiró onda por Instagram: “No quise nada”

El regreso de Morena Rial a Instagram fue con todo. Después de meses de suspensión, la mediática volvió a su cuenta oficial y se mostró decidida a no callarse nada.

La revelación más fuerte surgió cuando uno de sus seguidores quiso saber si Wanda Nara y L-Gante habían retomado su vínculo amoroso. Ante esta consulta, la joven fue lapidaria con el cantante de “cumbia 420″.

More Rial quemó a L-Gante en redes. Foto: Instagram / moreerial.

“Puro circo, él luego le envía DM a todas. Obvio, yo no quise nada”, respondió con una carita sonriente, dejando en evidencia que el cantante le habría escrito con segundas intenciones.

Aunque L-Gante aún no respondió al comentario, el escándalo ya estaba desatado. La situación se volvió aún más tensa cuando comenzaron a circular imágenes del cantante en Ibiza, muy acaramelado con otra mujer.