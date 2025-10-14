Morena Rial recibió la peor noticia mientras continúa presa en el penal de Magdalena: qué pasó con la influencer

La hija de Jorge Rial estaría cerca de recibir el beneficio de prisión domiciliaria, pero sigue recibiendo malas noticias respecto a su economía.

Morena Rial. Foto: Instagram.

Mientras continúa detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial no deja de recibir malas noticias. En las últimas horas cerraron su cuenta principal de Instagram y crece la preocupación sobre su futuro económico ya que en poco tiempo podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria.

En medio de las expectativas por dejar el penal, la influencer recibió la noticia de que su cuenta fue dada de baja y perdió más de un millón de seguidores. Según trascendió, su perfil fue desactivado por promocionar casinos online. Para seguir con su trabajo en redes sociales, la joven cambió varias palabras como “p4gx” en vez de pago, pero fue descubierta y perdió todo.

Morena Rial perdió su fuente principal de ingresos económicos. Foto: Instagram.

Sin embargo, la hija de Jorge Rial necesita seguir trabajando y siguió publicitando casino online desde otro perfil de Instagram. Por su parte, su abogado, Alejandro Cipolla, publicó lo siguiente: “Vamos a estar informando los avances. Se viene otra noticia bomba”.

Morena Rial estaría cerca de obtener prisión domiciliaria: el lugar en el que cumpliría su condena

Morena Rial estaría cerca de obtener el beneficio del arresto domiciliario. Su abogado Alejandro Cipolla, en diálogo con Polémica en el Bar, informó que el psiquiatra que la atendió explicó que “no tiene ninguna patología para tratar”.

Además, en su visita al programa, también contó que Evelyn, una de las amigas de la influencer, aportó un dato clave para el futuro de Morena.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

“Está sin ningún privilegio, como cualquier otra detenida. Le llevé las cosas que le compró su padre. Está tranquila, pero con muchas ganas de irse. Voy a ser la tutora de su arresto domiciliario, que use mi domicilio para estar”, reveló la joven, dejando entrever que su amiga irá a su casa y no cerca de Jorge Rial y su hermana Rocío.

“Para mí no es un esfuerzo. Soy muy amiga de ella, nos entendemos mucho. Estoy tranquila”, remarcó. Por su parte, la Justicia determinará en los próximos días si Morena puede irse de la cárcel de Magdalena con tobillera electrónica.