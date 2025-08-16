Caitriona Balfe no iba a ser Claire en Outlander: la otra actriz que estuvo en la mira para hacer el papel

Antes de que Balfe se adueñara del protagónico y del cariño de los fans, otra actriz de Hollywood sonaba fuerte para interpretarla en la primera adaptación de la saga.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Ningún fanático de Outlander podría imaginar a Claire con otro rostro. Después de once años dando vida al personaje, Caitriona Balfe no solo se adueñó del papel, sino que también se ganó el corazón de todos los seguidores de la serie. Sin embargo, lo que pocos saben es que antes que ella hubo otra actriz en la mira.

Outlander no iba a ser una serie y Caitriona Balfe no iba a ser Claire

Lo cierto es que, antes de que Balfe quedara inmortalizada como Claire, la historia pudo haber sido muy distinta. En 2010, las novelas de Diana Gabaldon estaban pensadas para llegar a la pantalla como una única película y varios nombres sonaban para el reparto.

Incluso se habló de Katherine Heigl, la recordada actriz de Grey’s Anatomy, como posible Claire Randall. Cuando el New York Times le consultó sobre los rumores, ella respondió con ironía: “Escocia, 2012… ¿tú qué crees?”.

Katherine Heigl en Grey's Anatomy. Foto: x @MundoFriki1977

Aunque hoy resulte imposible pensar en Outlander como una película —y mucho menos en Claire con otro rostro—, al principio ese era el plan. Pero hoy, con Caitriona Balfe finalmente en el papel y la química única que comparte con Sam Heughan, no hay dudas de que fue la mejor decisión.

De esta forma, la historia encontró en la serie su mejor versión y conquistó a millones de fanáticos en todo el mundo. Lo que en un principio iba a ser una simple película terminó convirtiéndose en un fenómeno televisivo que no solo respetó la esencia de las novelas de Diana Gabaldon, sino que también logró que los espectadores se enamoraran de sus personajes.

Outlander, serie. Foto: Neil Davidson/Starz/Courtesy of Sony Pictures Television

Caitriona Balfe reveló que su personaje en Outlander cambió su vida por completo: “Me lo ha dado todo”

Caitriona Balfe y Sam Heughan son los actores principales de la serie “Outlander”, el drama pasional inspirado en las novelas de Diana Gabaldon que se estrenó en el año 2014.

En aquel momento, ambos actores eran desconocidos ante la mirada del público, pero su camino artístico desplegó tras el éxito que obtuvo la primera temporada.

A 10 años del lanzamiento de la serie, confirmaron que el final está muy cerca ya que termina en la temporada 8. En ese sentido, la actriz fue al programa “The Late Late Show” de Irlanda, su tierra natal, y habló sobre lo feliz y agradecida que está por la oportunidad que le brindó la serie: “Cambió mi vida”.

“Este personaje es increíble”

Antes de ser actriz, Balfe se desempeñaba como modelo, pero su vida cambió rotundamente cerca de sus 30 años: “Empecé muy tarde a actuar. Cambié mi carrera a los 30 años, una edad en la que es normal que la gente te diga ‘si no sabes hacerlo estás acabada’“.

Y luego habló sobre “Outlander”: “Me lo ha dado todo, me ha abierto muchas puertas y no podría haber trabajado tanto. Además, este trabajo es una suerte. Poder haber trabajado con las mismas personas durante 10 años. Ellos son mi pandilla, son mi equipo tripulación“.

Caitriona Balfe terminó halagando la oportunidad de haber podido interpretar al personaje de Claire Fraser durante una década y destacó lo importante que fue para su carrera como actriz: “Este personaje, ella es increíble. He podido hacer mucho y he crecido mucho como actriz por quién es ella“.