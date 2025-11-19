Quién es Aldana Masset, la ex cantante de Agapornis que representa a la Argentina en Miss Universo 2025

La joven entrerriana de 25 años accedió al evento tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025. Conocé su historia y los detalles de la ceremonia.

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 19 de noviembre de 2025, 20:28
Aldana Masset representa a la Argentina en Miss Universo.
Aldana Masset representa a la Argentina en Miss Universo. Foto: Instagram @aldumasset

Aldana Masset, oriunda de Valle María (Entre Ríos), representa a la Argentina en la 74° edición de Miss Universo, cuya gran final se llevará a cabo este 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

La joven de 25 años debe reunir 100 mil votos para participar de la ceremonia, a la cual accedió tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025, durante un evento realizado en Mansión Tango (Buenos Aires).

Aldana Masset, elegida Miss Universo Argentina 2025. Foto: Instagram @aldumasset.
Aldana Masset, elegida Miss Universo Argentina 2025. Foto: Instagram @aldumasset.

La cantante, modelo y asesora de imagen se impuso entre las 29 candidatas, superando en la instancia final a Julieta Ricardez, representante de La Pampa y campeona de equitación.

Quién es Aldana Masset

Previo a su coronación, Masset llamó la atención del público por su paso como cantante del grupo Agapornis. En 2022, reemplazó a Melina Lezcano y se convirtió en la voz principal de una de las bandas de cumbia pop más populares de Argentina.

“Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión“, destacó y valoró Aldana, sobre su breve paso por Agapornis, a través de sus redes sociales.

Aldana Masset representa a la Argentina en Miss Universo. Foto: Instagram @aldumasset

Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo del modelaje y los concursos de belleza. Actualmente, reside en Belo Horizonte (Brasil), donde desarrolla su carrera como cantante solista y compositora.

Además, comparte su vida con su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, surgido de la cantera de Argentinos Juniors, con paso por la Selección Argentina Sub 20, y que actualmente juega en Atlético Mineiro.

Dónde se podrá ver Miss Universo en vivo

La final de Miss Universo 2025 podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del certamen desde las 22 (hora argentina).

La transmisión estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrece subtítulos en español.

Al cierre del evento, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, será la responsable de entregar la corona a quien el jurado elija como la nueva reina.

Cómo está conformado el jurado de Miss Universo

  • Andrea Meza: Miss Universo 2020, reconocida por su trabajo en derechos e igualdad para las mujeres.
  • Farung Yuthithum: Miss Tailandia Universo 2007, finalista del Top 15 de Miss Universo. También es modelo, actriz y mentora.
  • Ismael Cala: autor y mentor experto en inteligencia emocional.
  • Louie Heredia: ícono musical filipino con múltiples discos de oro y platino.
  • Natalie Glebova: Miss Universo 2005, escritora y reina adoptiva de Tailandia.
  • Dra. Nok Chalida: Miss Tailandia, actriz y especialista en salud.
  • Savinee Pakaranang: Miss Tailandia 1984 y finalista del Top 10 en Miss Universo. También actriz de televisión.
  • Sharon Fonseca: modelo, actriz y emprendedora venezolana.

Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2025

Son 120 mujeres las concursantes que compiten por este premio:

  1. Albania – Flavia Harizaj
  2. Angola – María Cunha
  3. Argentina – Aldana Masset
  4. Armenia – Peggy Garabekian
  5. Aruba – Hannah Arends
  6. Australia – Lexie Brant
  7. Bahamas – Maliqué Bowe
  8. Bangladesh – Tangia Methila
  9. Bielorrusia – Alena Kucheruk
  10. Bélgica – Karen Jansen
  11. Belice – Isabella Zabaneh
  12. Bolivia – Yessica Hausermann
  13. Bonaire – Nicole Peiliker
  14. Botsuana – Lillian Andries
  15. Brasil – Gabriela Lacerda
  16. Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
  17. Bulgaria – Gaby Guha
  18. Camboya – Nearysocheata tailandés
  19. Camerún – Josiane Golonga
  20. Canadá – Jaime VandenBerg
  21. Islas Caimán – Tahití Seymour
  22. Chile – Inna Moll
  23. China – Zhao Na
  24. Colombia – Vanessa Pulgarín
  25. Costa Rica – Mahyla Roth
  26. Redil d’Ivoire – Olivia Yacé
  27. roacia – Laura Gnjatović
  28. Cuba – Lina Luaces
  29. Curazao – Camille Thomas
  30. República Checa – Michaela Tomanová
  31. República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
  32. Dinamarca – Monique Sonne
  33. República Dominicana – Jennifer Ventura
  34. Ecuador – Nadia Mejía
  35. Egipto – Sabrina Maged
  36. El Salvador – Giulia Zanoni
  37. Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
  38. Estonia – Brigitta Schaback
  39. Finlandia – Sarah Dzafce
  40. Francia – Ève Gilles
  41. Alemania – Diana Fast
  42. Ghana – Andrómeda Peters
  43. Gran Bretaña – Danielle Latimer
  44. Grecia – María Chatzipavlou
  45. Guadalupe – Ophély Mézino
  46. Guatemala – Raschel Paz
  47. Guinea – Tiguidanké Berété
  48. Guyana – Chandini Baljor
  49. Haití – Melissa Queenie Sapini
  50. Honduras-Alejandra Fuentes
  51. Hong Kong-Lizzie Li
  52. Hungría – Kincső Dezsényi
  53. Islandia – Helena O’Connor
  54. India – Manika Vishwakarma
  55. Indonesia – Sanly Liu
  56. Irak – Hanin Al Qoreishy
  57. Irlanda – Aadya Srivastava
  58. Israel – Melanie Shiraz
  59. Italia – Lucila Nori
  60. Jamaica – Gabrielle Henry
  61. Japón – Kaori Hashimoto
  62. Kazajstán – Dana Almassova
  63. Kosovo – Dorea Shala
  64. Kirguistán – María Kuvakova
  65. Laos – Lattana Munvilay
  66. Letonia – Meldra Rosenberg
  67. Líbano – Sarah Bou Jaoude
  68. Macao - Kris Fong
  69. Malasia - Chloe Lim
  70. Malta – Julia Cluett
  71. Martinica – Célya Abatucci
  72. Mauricio – Aurélie Alcindor
  73. Mayotte – Nourya Aboutoihi
  74. México – Fátima Bosco
  75. Moldavia – Mariana Ignat
  76. Myanmar – Myat Yadanar Soe
  77. Namibia – Johanna Swartbooi
  78. Nepal – Sanya Adhikari
  79. Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
  80. Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
  81. Nicaragua – Itzá Castillo
  82. Níger – Zoulahatou Amadou
  83. Nigeria – Albahaca Onyinyechi
  84. Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
  85. Pakistán – Roma Riaz
  86. Palestina – Nadeen Ayoub
  87. Panamá – Mirna Caballini
  88. Paraguay – Yanina Gómez
  89. Perú – Karla Bacigalupo
  90. Filipinas – Ahtisa Manalo
  91. Portugal – Camila Vitorino
  92. Puerto Rico – Zashely Alicea
  93. Rumania – Catalina Jacob
  94. Rusia – Anastasia Venza
  95. Ruanda – Solange Keita
  96. Santa Lucía – Shianne Smith
  97. Senegal – Camilla Diagne
  98. Singapur – Annika Sager
  99. Eslovaquia – Viktoria Güllová
  100. Eslovenia – Hana Klaut
  101. Corea del Sur – Soo-yeon Lee
  102. España – Andrea Valero
  103. Sri Lanka - Lihasha Blanco
  104. Surinam – Chiara Wijntuin
  105. Suecia – Daniella Lundqvist
  106. Suiza – Naima Acosta
  107. Tanzania – Naisae Yona
  108. Tailandia – Praveenar Singh
  109. Trinidad y Tobago – Latifah Morris
  110. Turquía – Ceren Arslan
  111. Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
  112. Ucrania – Sofía Tkachuk
  113. Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
  114. Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Britanny Robinson
  115. Estados Unidos - Audrey Eckert
  116. Uruguay – Valeria Baladán
  117. Venezuela – Stephany Abasali
  118. Vietnam – Hương Giang Nguyễn
  119. Zambia – Kunda Mwamulima
  120. Zimbabue – Lyshanda Moyas