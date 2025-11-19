Quién es Aldana Masset, la ex cantante de Agapornis que representa a la Argentina en Miss Universo 2025
La joven entrerriana de 25 años accedió al evento tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025. Conocé su historia y los detalles de la ceremonia.
Aldana Masset, oriunda de Valle María (Entre Ríos), representa a la Argentina en la 74° edición de Miss Universo, cuya gran final se llevará a cabo este 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.
La joven de 25 años debe reunir 100 mil votos para participar de la ceremonia, a la cual accedió tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025, durante un evento realizado en Mansión Tango (Buenos Aires).
La cantante, modelo y asesora de imagen se impuso entre las 29 candidatas, superando en la instancia final a Julieta Ricardez, representante de La Pampa y campeona de equitación.
Quién es Aldana Masset
Previo a su coronación, Masset llamó la atención del público por su paso como cantante del grupo Agapornis. En 2022, reemplazó a Melina Lezcano y se convirtió en la voz principal de una de las bandas de cumbia pop más populares de Argentina.
También podría interesarte
“Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión“, destacó y valoró Aldana, sobre su breve paso por Agapornis, a través de sus redes sociales.
Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo del modelaje y los concursos de belleza. Actualmente, reside en Belo Horizonte (Brasil), donde desarrolla su carrera como cantante solista y compositora.
Además, comparte su vida con su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, surgido de la cantera de Argentinos Juniors, con paso por la Selección Argentina Sub 20, y que actualmente juega en Atlético Mineiro.
Dónde se podrá ver Miss Universo en vivo
La final de Miss Universo 2025 podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del certamen desde las 22 (hora argentina).
La transmisión estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrece subtítulos en español.
Al cierre del evento, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, será la responsable de entregar la corona a quien el jurado elija como la nueva reina.
Cómo está conformado el jurado de Miss Universo
- Andrea Meza: Miss Universo 2020, reconocida por su trabajo en derechos e igualdad para las mujeres.
- Farung Yuthithum: Miss Tailandia Universo 2007, finalista del Top 15 de Miss Universo. También es modelo, actriz y mentora.
- Ismael Cala: autor y mentor experto en inteligencia emocional.
- Louie Heredia: ícono musical filipino con múltiples discos de oro y platino.
- Natalie Glebova: Miss Universo 2005, escritora y reina adoptiva de Tailandia.
- Dra. Nok Chalida: Miss Tailandia, actriz y especialista en salud.
- Savinee Pakaranang: Miss Tailandia 1984 y finalista del Top 10 en Miss Universo. También actriz de televisión.
- Sharon Fonseca: modelo, actriz y emprendedora venezolana.
Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2025
Son 120 mujeres las concursantes que compiten por este premio:
- Albania – Flavia Harizaj
- Angola – María Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladesh – Tangia Methila
- Bielorrusia – Alena Kucheruk
- Bélgica – Karen Jansen
- Belice – Isabella Zabaneh
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botsuana – Lillian Andries
- Brasil – Gabriela Lacerda
- Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman
- Bulgaria – Gaby Guha
- Camboya – Nearysocheata tailandés
- Camerún – Josiane Golonga
- Canadá – Jaime VandenBerg
- Islas Caimán – Tahití Seymour
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Redil d’Ivoire – Olivia Yacé
- roacia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curazao – Camille Thomas
- República Checa – Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo – Dorcas Dienda
- Dinamarca – Monique Sonne
- República Dominicana – Jennifer Ventura
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egipto – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Guinea Ecuatorial – Carmen Obama
- Estonia – Brigitta Schaback
- Finlandia – Sarah Dzafce
- Francia – Ève Gilles
- Alemania – Diana Fast
- Ghana – Andrómeda Peters
- Gran Bretaña – Danielle Latimer
- Grecia – María Chatzipavlou
- Guadalupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Berété
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití – Melissa Queenie Sapini
- Honduras-Alejandra Fuentes
- Hong Kong-Lizzie Li
- Hungría – Kincső Dezsényi
- Islandia – Helena O’Connor
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Irak – Hanin Al Qoreishy
- Irlanda – Aadya Srivastava
- Israel – Melanie Shiraz
- Italia – Lucila Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japón – Kaori Hashimoto
- Kazajstán – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kirguistán – María Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Letonia – Meldra Rosenberg
- Líbano – Sarah Bou Jaoude
- Macao - Kris Fong
- Malasia - Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinica – Célya Abatucci
- Mauricio – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- México – Fátima Bosco
- Moldavia – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Países Bajos – Nathalie Mogbelzada
- Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin
- Nicaragua – Itzá Castillo
- Níger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Albahaca Onyinyechi
- Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistán – Roma Riaz
- Palestina – Nadeen Ayoub
- Panamá – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Perú – Karla Bacigalupo
- Filipinas – Ahtisa Manalo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Rumania – Catalina Jacob
- Rusia – Anastasia Venza
- Ruanda – Solange Keita
- Santa Lucía – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapur – Annika Sager
- Eslovaquia – Viktoria Güllová
- Eslovenia – Hana Klaut
- Corea del Sur – Soo-yeon Lee
- España – Andrea Valero
- Sri Lanka - Lihasha Blanco
- Surinam – Chiara Wijntuin
- Suecia – Daniella Lundqvist
- Suiza – Naima Acosta
- Tanzania – Naisae Yona
- Tailandia – Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago – Latifah Morris
- Turquía – Ceren Arslan
- Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson
- Ucrania – Sofía Tkachuk
- Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Britanny Robinson
- Estados Unidos - Audrey Eckert
- Uruguay – Valeria Baladán
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabue – Lyshanda Moyas