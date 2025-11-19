Quién es Aldana Masset, la ex cantante de Agapornis que representa a la Argentina en Miss Universo 2025

La joven entrerriana de 25 años accedió al evento tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025. Conocé su historia y los detalles de la ceremonia.

Aldana Masset representa a la Argentina en Miss Universo. Foto: Instagram @aldumasset

Aldana Masset, oriunda de Valle María (Entre Ríos), representa a la Argentina en la 74° edición de Miss Universo, cuya gran final se llevará a cabo este 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

La joven de 25 años debe reunir 100 mil votos para participar de la ceremonia, a la cual accedió tras coronarse el pasado 25 de mayo como Miss Universo Argentina 2025, durante un evento realizado en Mansión Tango (Buenos Aires).

Aldana Masset, elegida Miss Universo Argentina 2025. Foto: Instagram @aldumasset.

La cantante, modelo y asesora de imagen se impuso entre las 29 candidatas, superando en la instancia final a Julieta Ricardez, representante de La Pampa y campeona de equitación.

Quién es Aldana Masset

Previo a su coronación, Masset llamó la atención del público por su paso como cantante del grupo Agapornis. En 2022, reemplazó a Melina Lezcano y se convirtió en la voz principal de una de las bandas de cumbia pop más populares de Argentina.

“Fue un aprendizaje enorme. Me dio confianza y herramientas para enfrentar momentos de mucha presión“, destacó y valoró Aldana, sobre su breve paso por Agapornis, a través de sus redes sociales.

Aldana Masset representa a la Argentina en Miss Universo. Foto: Instagram @aldumasset

Desde muy pequeña estuvo vinculada al mundo del modelaje y los concursos de belleza. Actualmente, reside en Belo Horizonte (Brasil), donde desarrolla su carrera como cantante solista y compositora.

Además, comparte su vida con su pareja, el futbolista argentino Fausto Vera, surgido de la cantera de Argentinos Juniors, con paso por la Selección Argentina Sub 20, y que actualmente juega en Atlético Mineiro.

Dónde se podrá ver Miss Universo en vivo

La final de Miss Universo 2025 podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del certamen desde las 22 (hora argentina).

La transmisión estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrece subtítulos en español.

Al cierre del evento, la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, será la responsable de entregar la corona a quien el jurado elija como la nueva reina.

Cómo está conformado el jurado de Miss Universo

Andrea Meza : Miss Universo 2020, reconocida por su trabajo en derechos e igualdad para las mujeres.

Farung Yuthithum : Miss Tailandia Universo 2007, finalista del Top 15 de Miss Universo. También es modelo, actriz y mentora.

Ismael Cala : autor y mentor experto en inteligencia emocional.

Louie Heredia : ícono musical filipino con múltiples discos de oro y platino.

Natalie Glebova : Miss Universo 2005, escritora y reina adoptiva de Tailandia.

Dra. Nok Chalida : Miss Tailandia, actriz y especialista en salud.

Savinee Pakaranang : Miss Tailandia 1984 y finalista del Top 10 en Miss Universo. También actriz de televisión.

Sharon Fonseca: modelo, actriz y emprendedora venezolana.

Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2025

Son 120 mujeres las concursantes que compiten por este premio: